La FILUNI invita a reflexionar sobre los retos que enfrenta el ecosistema del libro: Leonardo Lomelí

UNAM Rosa Beltrán y el rector Leonardo Lomelí Vanegas recorren la FILUNI.

Con la convicción de que “los libros nos ayudan a comprender el presente y a conseguir nuevos futuros”, a las 11 de la mañana de este martes 25 de agosto del 2026, “año en el que conmemoramos los 475 años de la UNAM, la primera Universidad de México”, el rector Leonardo Lomelí Vanegas declaró inaugurada la 8° Feria Internacional del Libro de las universitarias y los universitarios (FILUNI)

“La FILUNI 2026 nos invita a reflexionar sobre los retos que enfrenta el ecosistema del libro: la transformación digital, el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial, las nuevas formas de lectura, el porvenir de las librerías, la preservación de los acervos, el acceso abierto y la protección de derechos de autor exigen respuestas informadas, éticas y colectivas”, declaró durante el acto inaugural.

De acuerdo con el rector, las tecnologías de la información pueden facilitar extraordinariamente el acceso al conocimiento, “pero también profundizar las desigualdades, concentrar los contenidos y excluir las voces”.

“Por ello, las universidades deben asumir un papel activo en la orientación de su desarrollo. La innovación y el avance tecnológico deben encauzarse permanentemente hacia el bienestar colectivo”, comentó.

Opinó también que las universidades no pueden ser indiferentes ante el cruce de temas como cultura de paz, sostenibilidad, reducción de riesgos ambientales, lenguas originarias, igualdad de género, migración, justicia social.

“Nos corresponde generar alternativas y ofrecer espacios donde se fomente la tolerancia, el debate informado y el respeto. En ese propósito, los libros siguen siendo indispensables”, añadió.

INAUGURACIÓN

Durante 6 días, la FILUNI ofrece más de 370 actividades académicas y culturales en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, donde se pueden encontrar las publicaciones de 350 editoriales universitarias distribuidas en 151 stands.

Angela Davis, Cristina Rivera Garza, David Toscana, Gonzalo Celorio, Jaime Siles, Andrés Neuman, Elaine Vilar Madruga, Verónica Murguía, Elma Correa, Rita Indiana, Luis García Montero, Amandititita y Michelle Nieva, son algunas de las personalidades que sobresalen entre autores, investigadores y artistas que se dan cita hasta el 30 de agosto.

Además, como parte de las actividades de la feria, estudiantes de la Facultad de Artes y Diseño realizan un mural en las instalaciones de la UNAM, sobre avenida del Imán.

Por su parte, la coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM Rosa Beltrán relató la fundación de la Universidad de Valencia (1499), una de las instituciones de educación

superior más antiguas de Europa, y manifestó que la pérdida de bibliotecas, editoriales y colecciones, bajo cualquier circunstancia, representa un punto de quiebre social.

“Todos somos partícipes de la cultura escrita y aunque en lo general la cultura se alimenta de múltiples dimensiones de la condición humana, los libros continúan siendo un pilar imprescindible”.

“Los libros alientan el conocimiento y la imaginación, pero también resguardan la memoria y promueven el pensamiento libre y crítico. Son la antítesis de la censura y de la opresión en cualquiera de sus formas. En este esfuerzo, la figura del editor ocupa un lugar central en nuestra feria”, continuó para anunciar que el reconocimiento Rubén Bonifaz Nuño a la Trayectoria Editorial Universitaria, en esta se otorga a la editora argentina Patricia Piccolini.

“Los libros se hacen en equipo, no solamente son una suma de profesionales, sin equipos de trabajos sólidos, no hay libros de buena calidad”, expresó la galardonada, al recibir el reconocimiento de manos del rector de la UNAM.

Asimismo, en la inauguración se entregó un reconocimiento a la Universidad de Valencia como invitada de honor FILUNI 2026.

INVITADO DE HONOR

“Vivimos en un contexto de desinformación, de polarización y de discursos que cuestionan el valor de la ciencia, el de la cultura y ante esas realidades, las universidades tenemos una responsabilidad que debemos ejercer con firmeza”, manifestó Albert Moncusí Ferrer, vicerrector de Cultura, Deportes y Vínculo Social de la Universitat de València.

En tanto que invitada de honor, la Universidad de Valencia colabora en medio centenar de actividades y cinco coediciones editoriales.

“El libro será el eje de nuestra presencia en la feria, pero junto a él mostraremos también nuestro patrimonio bibliográfico, el cine, la música, el cómic y la memoria democrática, porque todo ello forma parte del trabajo que hacemos como universidad y de la manera en que entendemos nuestra relación con la sociedad”, apuntó el representante de Universitat de València.

Añadió que la participación en FILUNI obedece a la difusión de sus publicaciones así como un trabajo conjunto de muchas personas que investigan, escriben, editan y conservan conocimiento “pero acudimos también con la voluntad de escuchar y de aprender y con el propósito de que de esta feria surjan colaboraciones concretas con la UNAM y con otras universidades iberoamericanas: en la edición universitaria, en la investigación, en el intercambio académico y también en la cultura, esa cooperación es hoy más necesaria que nunca”.