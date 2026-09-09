La SCF y el FCE proponen aplicar la tasa cero a las pequeñas y medianas librerías mexicanas

Tasa En el marco de su vigésimo aniversario, la Biblioteca Vasconcelos recibió una inversión cercana a 14 millones de pesos para trabajos de rehabilitación y mantenimiento, así como para mejorar la conectividad y los servicios que ofrece a sus visitantes (SCF)

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Fondo de Cultura Económica (FCE) presentaron un conjunto de acciones para fortalecer de manera integral el ecosistema del libro, apoyar a las librerías y editoriales mexicanas, renovar los acervos de las bibliotecas públicas y ampliar el acceso de la población a la lectura.

Las medidas se dieron a conocer en el marco del vigésimo aniversario de la Biblioteca Vasconcelos, que se celebrará con una programación especial dedicada a los libros, la lectura y la vida pública de las bibliotecas.

Como parte del Paquete Económico 2027, entregado al Congreso de la Unión el 8 de septiembre de 2026, se incorporó la propuesta para aplicar la tasa cero a las pequeñas y medianas librerías mexicanas.

La iniciativa fue elaborada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Fondo de Cultura Económica, en colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria. De ser aprobada por el Congreso, representaría un beneficio fiscal estimado de entre 200 y 250 millones de pesos anuales para el sector.

La medida busca mejorar la liquidez de las librerías nacionales, favorecer su permanencia y reconocerlas como parte fundamental de la infraestructura cultural del país: espacios de encuentro, circulación de ideas y acceso a una oferta editorial diversa.

A esta propuesta se suma una inversión de 50 millones de pesos, provenientes del presupuesto de la Secretaría de Cultura para 2026, destinada a la adquisición de libros para renovar los acervos de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.

La convocatoria se publicará el lunes 21 de septiembre y estará orientada de manera principal a editoriales mexicanas independientes, pequeñas y medianas. Con ello se busca fortalecer la producción editorial nacional y, al mismo tiempo, acercar nuevos títulos y una mayor diversidad de autoras, autores y géneros a las comunidades lectoras del país.

Para 2027 también se prevé fortalecer el apoyo a las ferias del libro estatales, con el propósito de favorecer la circulación de publicaciones, ampliar sus públicos y generar mayores oportunidades para las editoriales y librerías mexicanas.

“El objetivo de esta política integral es construir una estrategia sostenible para todo el ecosistema del libro. Queremos dar liquidez a las librerías y favorecer su permanencia; apoyar a las editoriales mexicanas; renovar los acervos de las bibliotecas públicas y ampliar el acceso a la lectura. Debemos reconocer a las librerías y a las bibliotecas como infraestructura cultural indispensable para la vida de las comunidades y para la diversidad de nuestra oferta editorial”, señaló la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza.

Por su parte, el director general del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, señaló: “Se trata de apoyar a la industria editorial pero desde el punto de vista de las y los lectores. La tasa cero de IVA es una vieja demanda que se había propuesto desde EDUCAL y CANIEM, sin embargo no se tenía respuesta general del sector. Y ahora con esta primera demanda lo que se hace es fortalecer económicamente a todas las librerías desde la más pequeña y perdida en alguna parte del país hasta las cadenas que van a gozar de esa medida de tasa cero”.

Recordó que desde hace 10 años las bibliotecas no adquirían libros, así que el FCE en conjunto con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México realizará el próximo 21 de septiembre el primer paso para la compra masiva.

20 años de la Biblioteca Vasconcelos

La presentación de dichas acciones se realizó en el marco del vigésimo aniversario de la Biblioteca Vasconcelos, que llega a sus primeras dos décadas con infraestructura renovada y mejores condiciones para atender a sus visitantes.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México destinó cerca de 14 millones de pesos a trabajos de rehabilitación y mantenimiento del inmueble, así como al fortalecimiento de la conectividad, el servicio de wifi y las condiciones de atención al público.

Para celebrar su aniversario, del 25 al 27 de septiembre de 2026 la Biblioteca Vasconcelos ofrecerá una programación especial dedicada a los libros, la lectura, la ilustración y la vida de las bibliotecas, con actividades gratuitas para públicos de distintas edades.

Durante los tres días se llevará a cabo la Fiesta del Libro, con la participación de 22 editoriales, sellos y librerías, además de presentaciones editoriales y encuentros con autoras, autores, ilustradores, especialistas, mediadoras y mediadores de lectura, así como bibliotecarias y bibliotecarios.

La literatura y la ilustración tendrán una presencia destacada. Raquel Castro, Bernardo Fernández (BEF) y Alberto Chimal participarán en el diálogo La frontera de lo irreal, ciencia ficción, terror y fantasía en México; Martha Riva Palacio ofrecerá la conferencia Instrucciones para jugar. Literatura infantil y juvenil; Amanda Mijangos participará en Leer para dibujar, leer para ilustrar; y Valeria Gallo, Enrique Torralba, Israel Barrón y Abraham Balcázar formarán parte del conversatorio Las cosas que nos inspiran. El programa incluye también una intervención gráfica colectiva para realizar un mural de aniversario.

También habrá lecturas dramatizadas dedicadas a Juan Villoro, Inés Arredondo y la literatura indígena, con interpretación en Lengua de Señas Mexicana; actividades de teatro y títeres; presentaciones editoriales; talleres de poesía, narración e ilustración para niñas, niños y adolescentes, así como propuestas especialmente dirigidas a la primera infancia desde la Bebeteca.

La música formará parte de la celebración con el concierto de aniversario Encuentro a Dúo, a cargo de Ricardo Gallardo y Héctor Infanzón; la presentación del Ensamble Escénico Vocal con México a cappella; y Ecos de Londres, voces de México, con la Orquesta Escuela Carlos Chávez, además de los Conciertos literarios “Alejo Carpentier”.

Durante los tres días, bibliotecarias y bibliotecarios de la Vasconcelos ofrecerán también recorridos por el recinto para acercar al público a sus espacios, servicios y al trabajo cotidiano que sostiene la Biblioteca.

Con estas medidas, el Gobierno de México reafirma que el acceso al libro y a la lectura es un derecho y que garantizarlo requiere una política pública sostenida que acompañe a quienes escriben, publican, distribuyen, venden, resguardan y leen los libros.