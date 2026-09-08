George Coleman, Carrère,Teresa Salgueiro, Gratte Ciel... en el Festival Cultura UNAM

UNAM Las cantantes KatieGeissinger, AllisonSniffin y MeredithMonk.

La quinta edición del Festival Cultura UNAM (FCU) se anuncia de la mano de la intérprete y compositora portuguesa Teresa Salgueiro, quien presentará un concierto el domingo 27 de septiembre a las 7pm, en la Sala Nezahualcóyotl tras su proceso de remodelación.

“Lo he preparado para presentarlo a vosotros, he reunido una familia de músicos con la cual me gusta mucho trabajas y con esta familia nos iremos a México muy pronto, estoy feliz y con mucha ilusión”, expresa todavía a la distancia.Del 25 de septiembre al 11 de octubre, este evento convocará a personalidades como el jazzista George Coleman, la compositora y cantante Meredith Monk, el actor John Malkovich, la violinista María Dueñas, el escritor Emmanuel Carrère, el Centre Dramatique National d’Orleans, la coreógrafa LeilaKa y la agrupación Gratte Ciel, entre otros.

Durante la conferencia de anuncio del Festival, Teresa Salgueiro adelanta que su participación contempla una sorpresa, pero a grandes rasgos ofrecerá un concierto de composiciones propias.“Algunas ya grabadas, otras originales y también un poquito una visita a la tradición portuguesa y a tradiciones diversas de otras latitudes, digamos, que siempre me gusta cuando voy a México dar una mirada a la música tan preciosa de vuestro país”, explica.

Comparte que para ella visitar México es “caminar para el país del sol, del amor por la música, por la cultura, por la fuerza de la supervivencia de la cultura”.Por su parte, la coordinadora de difusión cultural UNAM, Rosa Beltrán expresa “muchísimo gusto” de recibir a Teresa Salgueiro “en la UNAM por primera vez” y apunta que este Festival es una plataforma donde se conjugan distintas épocas, disciplinas, geografías, generaciones y géneros.

“Este año está conformado por más de 60 actividades que reúnen a 114 artistas de 15 nacionalidades, bajo un lema: Pasados vivos, futuros posibles”, detalla.5°FCUEn la programación destaca la inauguración, que estará a cargo de la Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM) junto al reconocido violonchelista Mischa Maisky y bajo la dirección de Sylvain Gasançon, con este concierto se reabrirán las puertas de la Sala Nezahualcóyotl que se encuentra cerrada por remodelación desde finales de 2025.Como parte del Festival, en Música Contra el Olvido (MCO) destaca la portuguesa Teresa Salgueiro, excantante de Madredeus (domingo 27 de septiembre, Sala Nezahualcóyotl), así como la participación de una leyenda viva del jazz: George Coleman, saxofonista que alternó con Miles Davis, B.B. King y Chet Baker, entre otras grandes figuras de este género musical (lunes 28 de septiembre, Sala Nezahualcóyotl).

También sobresalen conferencias de la programación conmemorativa por los 200 años de relaciones bilaterales de México con Francia, homenajes al arquitecto Teodoro González de León y al compositor Mario Lavista, así como la participación estudiantil a través de la Guerra de Bandas en facultades de estudios superiores, la jornada festivalera Despojo y Apropiación en el Museo Experimental El Eco, y la Red de Nuevos Valores Vocales.

UNA INVITADA ESPECIAL

Sobre su propia propuesta musical, Teresa Salgueiro explica que está construida a partir de la memoria y de su experiencia así como de una mirada hacia lo actual.

“La música que hago está basada en la memoria de toda mi experiencia hasta ahora, siempre buscando tener una mirada al día de hoy, del camino que estamos recorriendo”, señala la intérprete, quien pretende que sus canciones comuniquen “un gran respeto por el hecho de estar vivo” y permitan “confirmar la grandiosidad y sacralidad de la vida”.En términos de técnicas musicales, su propuesta puede acercarse a la raíz tradicional, aunque incorpora distintas influencias de todo lo que ha escuchado a lo largo de su vida.

Ahonda que esa mirada también se relaciona con su vínculo con México, país que, afirma, ha visitado con una sensación de acogida particularmente cálida.

“Mi relación desde el inicio con México ha sido maravillosa”, dice y describe ese vínculo como “muy profundo, muy de grande alegría, de grande comunión”. Por ello, cuando se refiere a México como “la tierra del sol”, explica que también lo hace porque siempre se ha sentido recibida de una manera “muy, muy calurosa”.Aunque reconoce esa cercanía, Salgueiro no considera que la música mexicana haya influido directamente en su propuesta.

“A nivel de la influencia directamente no. [...] Toda la música que hago yo tiene mucho que ver con algo muy intuitivo, muy interior”, precisa aunque reconoce que todas sus creaciones están vinculada con “toda la memoria de todas las cosas que vivo, que escucho”, por lo que puede aparecer alguna influencia lejana, aunque no de manera deliberada.Ese carácter intuitivo atraviesa también su manera de trabajar y componer, pues hasta su formación está más relacionada con el escenario y con la vivencia de la música que con la escuela y academia.

Señala que una parte importante de su proceso ocurre junto a los músicos con quienes colabora.“Me gusta estar en la sala de ensayos y escuchar una progresión, tener una idea de melodía y empezar a desarrollar esto”, relata.

A partir de ahí, el proceso se construye colectivamente, con las aportaciones de los músicos para los distintos instrumentos. “Este proceso es algo que me encanta hacer”, afirma.

Y aunque reconoce que existen muchas formas de trabajar la música, para Salgueiro existe un propósito fundamental, pues opina que “un artista es alguien que tiene la necesidad de conocerse y de comunicar a los otros lo importante que esto es: conocerse a uno mismo, ser fiel a sus propios a sus principios, a su sensibilidad, para mí eso es el compromiso”.