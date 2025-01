Rodrigo Vázquez se ubica sexto en inicio del LAAC en Argentina

RODRIGO VÁZQUEZ. Sigue en la pelea.

A pesar de hacer un doble-bogey en el par-5 del 7, Rodrigo Vázquez firmó este jueves un 68 que le permitió iniciar el Latin America Amateur Championship (LAAC), como el mejor de ocho mexicanos presentes en la capital argentina.

El jugador de 29 años empata el sexto lugar del tablero de posiciones a tan solo dos golpes de los líderes, el colombiano Manuel José Merizalde, el peruano Patrick Sparks y el guatemalteco Gabriel Palacios. El Top-5 lo cierran con 5-bajo par, los argentinos Franco Ricciardelli y Mateo Pulcini.

“Pegué muy bien. Solo pegué un mal swing en toda la ronda y no lo pude resolver. A pesar de eso me siento contento porque me apegué a mi estrategia y los putts entraron cuando lo necesité. Vengo pegando al driver y eso me ayudó para estar cerca de las banderas. Estar adelante y fallar en el lugar correcto son las claves”, sostuvo Vázquez, quien terminó el 2024 con semifinales del Campeonato Nacional Mid-Amateur, evento válido para el calendario oficial de la Federación Mexicana de Golf.

VÁZQUEZ VA POR LA SUYA

Este es el segundo Latin America Amateur Championship para Vázquez. El año pasado no superó el corte, pero en su calendario de competencias se encontró con una victoria válida para el WARG, un Top-10 en el Campeonato Nacional Amateur y un pase al U.S. Mid-Amateur.

“He estado trabajando desde el LAAC anterior en mi rutina. Trato de concentrarme lo más que puedo en mi juego. Tengo golf para estar en torneos de este tipo. He aprendido a manejar mis emociones al máximo”, concluyó Vázquez tras su primera presentación en Pilar Golf Club.

CUATRO MEXICANOS EN EL TOP-20

Además de Vázquez, José Antonio Safa (T11), Héctor González Cramer (T17) y Bruno Tostado (T17) son los otros tres mexicanos que iniciaron el campeonato en el Top-20 del leaderboard. Safa iba 1-bajo par en sus primeros nueve hoyos, pero birdies al 2, 4 y 7, le aseguraron ver de cerca la parte alta del tablero general. Safa, de tan solo 21 años, juega por tercera ocasión el torneo y en sus dos participaciones anteriores no terminó por fuera del top-25.

Para Cramer y Tostado esta es su primera actuación en el campeonato que cumple su décima edición y que como premios para el campeón tiene invitaciones al Masters Tournament, al U.S. Open y al The Open Championship.

RESULTADOS COMPLETOS DE LOS MEXICANOS TRAS RONDA 1:

Pos. Nombre Score

T6 Rodrigo Vázquez 68 (-4)

T11 José Antonio Safa 69 (-3)

T17 Héctor González Cramer 70 (-2)

T17 Bruno Tostado 70 (-2)

T24 Omar Morales 71 (-1)

T34 Gerardo Gómez 72 (PAR)

T96 Gonzalo Gallegos 82 (+10)

T99 Enrique Llaguno 83 (+11)