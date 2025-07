Campeón, aunque les duela a muchos

LOS MEJORES DE LA CONCACAF. El equipo Tricolor lo logró.

Amanecieron muchos enojados y ardidos por el triunfo de México en la Copa Oro. Esperaban la derrota del equipo tricolor para decir “se los dije” y tengo razón.

Si el equipo de Aguirre no hubiera ganado hoy estarían felices reventando y criticando, pero hoy, tendrán que disimular la crítica con su clásico “ganaron, pero no convencieron”.

MÉXICO CUMPLIÓ

Habrá quienes le quiten mérito al triunfo porque EU no llevaba su equipo principal o por el nivel del área, pero México cumplió lo que tenía que hacer.

No se le pide menos, pero también hay que estar satisfecho. El Mundial será contra mejores equipos, y ahí el panorama es diferente.

Hasta ahora Aguirre ha cumplido y México mantuvo la Copa Oro, por fin ganó la Nations League y en divisiones menores en todas las categoría se ha ganado el título.

HAY MUCHA CONCLUSIONES

Conclusiones hay muchas, para Aguirre, que es el más importante , y para los medios y aficionados, que es lo que alimenta la discusión día con día. Dicen que la base es la defensa, y yo no veo todavía cinco nombres indiscutibles, solamente tres, me faltan dos. La lateral derecha no tiene nombre aún, y, lo que más preocupa, es la portería. Malagón es el más confiable, pero no es el más seguro, y eso es realmente preocupante.

La media cancha es muy competitiva, pero en la delantera faltan los extremos.

EL PIOJÓ SEMBRÓ DUDAS

Raúl Jiménez tiene el puesto seguro, pero esta Copa Oro el “Vasco” dejó a un lado la idea de jugar con dos puntas. Cambió y ahora los dos extremos también generan dudas. Por izquierda Alexis Vega, si mantiene su nivel en liga, debe ser titular, pero por derecha “El Piojo” Alvarado no dejó satisfecho a nadie.

Lo importante es el triunfo y confirmar la hegemonía en la zona, aún por encima de los equipos que los tóxicos de los medios impulsan o alaban por encima de México solamente por tirar.

HAY COSAS QUE REPLANTEAR

México es campeón de CONCACAF, le duela a quien le duela.

Ya en el Mundial será diferente, muy, y ahí, con el nivel mostrado, si hay muchas cosas que replantear.