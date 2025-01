Justin Hastings es el campeón del LAAC 2025; Gómez el mejor mexicano

PREMIO. Hastings le dio el segundo título a Islas Caimán en diez años de historia del campeonato.

En un día en el que se disputaron 36 hoyos, Gerardo Gómez terminó siendo el mejor de los jugadores mexicanos de la décima edición del Latin America Amateur Championship (LAAC). Con un total de 274 golpes, 14-bajo par, el de San Luis Potosí finalizó en el tercer lugar del tablero de posiciones.

Con un pronóstico de tiempo complicado para este domingo en cercanías del Pilar Golf Club, los oficiales de reglas y operaciones del LAAC tomaron la determinación de jugar la tercera y cuarta ronda este sábado, llevando así a los jugadores a tener una jornada extenuante, de mucho golf y con el ocaso del día apurando a los grupos finales.

GÓMEZ DIO BATALLA

Gómez se metió en la pelea por el título con un 65 en su tercera ronda. La ilusión por convertirse en el tercer mexicano en levantar el trofeo de campeón se incrementó con un inicio de la ronda final espectacular. Birdies al 7, 8, 12 y un águila en el par-5 del 13 lo ubicaban como serio candidato.

Lastimosamente para Gerardo su ronda se enfrió con un bogey en el 14 y pares en sus siguientes cuatro hoyos. Esta era su primera participación en el torneo que reúne a los mejores amateurs de la región. Con tan solo 19 años, Gómez ha tenido una carrera brillante en la que se incluye la victoria en el Campeonato Nacional Amateur 2024, uno de los eventos emblemáticos del calendario de la Federación Mexicana de Golf y el título individual en la Junior America’s Cup 2023. Adicionalmente, Gómez fue clave en la consecución de la medalla de oro de México en The Spirit International Amateur Championship.

MEXICANOS TOP-10

Omar Morales y José Antonio Safa fueron los otros mexicanos que se metieron en el Top-10 del certamen. Morales firmó rondas de 67-71 para ubicarse en el noveno lugar con un global de 12-bajo par, mientras que Safa empató el décimo lugar con 67-73 y un global de 11-bajo par.

Por su parte, Rodrigo Vázquez en el puesto 39, Héctor González Cramer en el puesto 47 y Bruno Tostado en el puesto 51 fueron los otros representantes mexicanos que disputaron los 72 hoyos oficiales del LAAC.

El nombre de Justin Hastings entró en los libros de historia al levantar el trofeo de campeón de la décima edición del Latin America Amateur Championship con un score global de 272 golpes, 16-bajo par.

“Es muy loco pensar lo que logré, en este momento mi cabeza está a mil revoluciones”, dijo emocionado el ganador, tras rondas de 64 (la mejor del campeonato) y 72 golpes. En sus seis presentaciones en el LAAC, Hastings (No. 52 en el WAGR) nunca falló el corte clasificatorio, por el contrario, mejoró año a año sus resultados hasta llegar al cuarto puesto en Panamá 2024.

“Mejoré mucho mi parte mental, vengo trabajando en eso y estoy sorprendido lo bien que me sentí en ese sentido. Pude mantenerme muy calmado, soy una persona con muchas emociones y eso me ayudó en los últimos 18”, señaló el alumno de San Diego State University en California, quien será el segundo jugador de Islas Caimán en jugar el Masters y The Open y el primero en disputar el U.S. Open.