Diablos Rojos Femenil enciende el infierno en el Harp Helú

El equipo Diablos Rojos femenil, de la Liga Mexicana de Softbol (LMS) presentó sus uniformes y refuerzos internacionales para la campaña de 2025, que comenzará este jueves 23, en el Estadio Harp Helú, de la Ciudad de México.

El equipo perteneciente a la organización campeona de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) jugará como local por vez primera en el Harp Helú, luego de que en la campaña inaugural del torneo lo hicieran en el Estadio de la UNAM, en Ciudad Universitaria.

CON JUGADORAS OLÍMPICAS

Entre las novedades para el equipo destaca la llegada de jugadoras de la selección olímpica de Italia, así como destacadas jugadoras de Team USA. La apuesta de Diablos es notoria, conseguir el campeonato que en 2024 se les escapó.

Las Diablos Rojos se muestran fuertes desde la receptoría, al presentar a la estadounidense Mia Davidson y la italiana Elisa Cecchetti. También destaca la llegada de Megan Faraimo, una tres veces All-American en el deporte colegial estadounidense, quien estará en la lomita, compartiendo responsabilidades con la cubana Yamerki Guevara, la italiana Ilaria Cacciamani y la mexicana Karla Tellez.

EQUIPO CON HISTORIA

“Llego a un equipo con mucha historia y éxito. Para mí es un compromiso y la oportunidad de mostrar todo lo aprendido en mi recorrido en distintos equipos y organizaciones, además de apuntar al futuro”, dijo Megan, egresada de UCLA.

“Este es el estadio más hermoso en el que he tenido oportunidad de jugar. Es un privilegio y un honor. Es la oportunidad de jugar ante una audiencia mucho más grande de lo que hicieron mis compañeras el año pasado”, agregó. Al preguntarle sobre la meta principal, la californiana no dudó y dijo: “El campeonato, por supuesto. No hay nada que ame más que ganar, excepto ganar con un buen equipo, un buen equipo con buenas personas, me refiero”.

TRAS LOS PASOS DE BAUER

Megan tratará de emular el éxito obtenido por otra figura de UCLA que ha sido vitoreado en el Estadio Harp Helú, el pitcher Trevor Bauer. “Jugar en el mismo estadio que él será maravilloso. Él fue una gran estrella en UCLA, también es de California y mira todo lo que logró aquí”, dijo.

La tijuanense Yamilet Sandoval repetirá en el infield del equipo escarlata, y mencionó estar feliz de jugar en el Harp Helú por vez primera. “Hemos estado en otros estadios de Monterrey, o Jalisco, pero ninguno pesará tanto como este”, comentó.

El roster de 20 peloteras fue presentado, al igual que los tres uniformes que utilizarán en la campaña, destacando una franela rosa, que es la novedad para esta temporada.

FUENMAYOR, AL MANDO

Las Diablos serán dirigidas por la venezolana Denisse Fuenmayor y comenzarán su campaña en casa, este jueves en punto de las 19:00 horas, en el Estadio Harp Helú, contra las Olmecas de Tabasco.

Será una campaña de 28 juegos (14 series de dos partidos, siete de local y siete de visita). La temporada de la LMS terminará el domingo 9 de marzo para dar paso a los playoffs.