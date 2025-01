Felipe Álvarez y Eduardo Carrete, líderes en El Salvador Open Championship

Felipe Álvarez apuntaba para líder solitario. El colombiano cometió dos bogeys en la ronda final. (Jorge Reyes)

El colombiano Felipe Álvarez y el mexicano Eduardo Carrete comparten el primer sitio de la clasificación tras jugarse dos rondas del torneo El Salvador Open Championship, sexta etapa de la temporada de la Gira Profesional Mexicana (GPM) que finaliza este sábado en El Encanto Country Club.

Ambos golfistas solo sacan un golpe de diferencia a un par de mexicanos que comparten el tercer sitio: Gilberto Peña y Luis Carrera.

Los líderes llevan en el acumulado 139 golpes (-5), mientras Peña y Carrera 140 (-4).

Álvarez Cataño subió al primer sitio de la competencia después de firmar ronda de 68 golpes (-4), la segunda más baja de la jornada, después del 66 de Gilberto Peña.

La complejidad que han demostrado los dos últimos hoyos de El Encanto Country Club después de dos días de competencia, ha mermado en el resultado de varios de los integrantes del field, tal es el caso del colombiano Felipe Álvarez Cataño quien se perfilaba como líder único, sin embargo, bogeys en las banderas del 17 y 18 impidieron que fuera puntero en solitario.

“El viento bajó un poco, por lo que al principio de la ronda pude jugar un poco mejor pegando muy buenos tiros”, comentó el sudamericano. “El putt me falló un poquito, venía cerrando muy bien, siento que por los nervios acabé pegando algunos tiros no tan buenos, a pesar del 17 y 18 fue una ronda muy buena, estoy muy contento”.

CARRETE, TAMBIÉN CÓMODO

Eduardo Carrete en máxima concentración. El mexicano aspira al triunfo este sábado. (Jorge Reyes)

“Me sentí muy bien, muy cómodo, fue un día con condiciones complicadas otra vez”, comentó Eduardo Carrete, representante del Club El Campanario de Querétaro.

“Fue muy difícil saber cómo venía el viento en algunos tiros, pero la verdad le di muy sólido. Siento que mañana debo hacer lo mismo que he venido desarrollando, ya van varios meses que he estado jugando muy bien y sobre todo me he sentido muy cómodo en el campo, debo de ir tiro a tiro”, agregó el mexicano.

La mejor ronda de la jornada fue protagonizada por Gilberto Peña. El nacido en León, Guanajuato, firmó una tarjeta de 66 golpes, producto de birdies en los hoyos uno, dos, cuatro, ocho, nueve y 13, águila en el 11 y bogey en el 16.

La ronda final iniciará mañana a las 8:30 horas; el grupo de honor (Felipe Álvarez Cataño, Eduardo Carrete y Gilberto Peña) saldrá a las 10:30 horas.