Emilio González y Álvaro Ortiz compiten esta semana en The Ascendant

Sólido. Emilio González, de los mejores mexicanos clasificados en la temporada 2025 del Korn Ferry Tour. (Foto especial)

Emilio González y Álvaro Ortiz ya enlistados en el Top 20 de puntos del Korn Ferry Tour, se presentan el TPC Colorado en Berthoud, para competir en The Ascendant del 10 al 13 de julio y defender sus posiciones que los encaminan hacia el PGA Tour.

González se localiza en el séptimo sitio de la clasificación punteable del Korn Ferry Tour, y Ortiz en el décimo octavo sitio, ambos buscarán mejorar sus posiciones o mantenerse en ese Top 20 para que al terminar la temporada puedan obtener su tarjeta al PGA Tour para el 2026.

El tapatío Ortiz de 29 años llega motivado después de ingresar al codiciado Top 20 hace dos semanas, cuando en el Memorial Health Championship alcanzó el segundo sitio del torneo.

El guanajuatense González de 27 años regresó al Top 20, el 22 de junio, cuando también consiguió un segundo sito en Blue Cross and Blue Shield of Kansas Wichita Open. La primera vez que el golfista de San Miguel Allende fue de los 20 mejores de la gira, sucedió en enero, tras quedar en el quinto sitio en The Bahamas Golf Classic.

Otros mexicanos que competirán esta semana en The Ascendant son: el joven poblano Omar Morales, quien intentará lograr su segundo corte; el veracruzano Roberto Díaz y Raúl Pereda, ex jugador del PGA Tour.