Los Dallas Cowboys están muy cerca de encontrar a su head coach

Brian Schottenheimer El actual coordinador ofensivo de los Cowboys ya tuvo dos entrevistas con el equipo tras la salida de Mike McCarthy

Mientras cuatro equipos de la NFL están concentrados en ir por la gloria del Super Bowl, el resto se encuentra enfocándose en la próxima campaña y uno de ellos son os Dallas Cowboys. A diferencia de los New England Patriots, los New York Jets o los Chicago Bears, este equipo todavía no ha tomado una decisión respecto al puesto de head coach luego de haber dejado ir a Mike McCarthy hace unos días. Ahora, todo parece indicar que Jerry Jones está muy cerca de anunciar al próximo entrenador en jefe de la franquicia con muy pocos nombres en la baraja.

Brian Schottenheimer, el favorito para el puesto de head coach de los Cowboys

Después de no llegar a un acuerdo con Mike McCarthy para lograr su continuidad, Dallas comenzó la búsqueda del próximo hombre al mando del equipo. Ben Johnson (quien ya firmó con los Chicago Bears), Robert Saleh, Leslie Frazier y Kellen Morre ya realizaron entrevistas con la gerencia general del equipo.

Sin embargo, esta semana, el actual coordinador ofensivo, Brian Schottenheimer ya completó dos procesos de entrevista. De acuerdo con algunos reportes, el equipo se ha visto bastante interesado en concretar esta opción, misma que podría anunciarse incluso este viernes, de acuerdo con Dov Kleiman, insider de la NFL.

Just In: The #Cowboys could hire Brian Schottenheimer as their new head coach by Friday, possibly even today, per @clarencehilljr pic.twitter.com/6MSOLeYigT — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) January 23, 2025

A pesar de haber estado con el equipo esta misma temporada, el nombre de Brian Schottenheimer no es uno que haya tenido demasiada resonancia mediática, ya que era el mismo Mike MCarthy quien se encargaba de mandar las jugadas a la ofensiva. Su experiencia en la NFL ha sido en este mismo cargo con equipos como los Jacksonville Jaguars y los New York Jets así como coach de quartberacks en otras franquicias.

En caso de ser contratado, esta sería su primera experiencia como head coach en la NFL y siendo los Dallas Cowboys el único equipo quien lo entrevistó para este puesto.

We have completed an in-person interview with Brian Schottenheimer for our Head Coach position.#DallasCowboys | 📰: https://t.co/pJcphT30Fl pic.twitter.com/nFiFISmuOp — Dallas Cowboys (@dallascowboys) January 22, 2025

Pete Carroll se va a Las Vegas

La tarde del jueves 23 de enero, algunos reportes cercanos a los Cowboys indicaron que Jerry Jones podría estar interesado en regresar del retiro a Pete Carroll, quien fue head coach de los Seattle Seahawks de 2010 a 2023. Sin embargo, esta opción se desvaneció rápidamente luego de ser anunciado por Las Vegas Raiders este viernes 24 de enero.

¿Por qué no Deion Sanders?

Tan solo unas horas después de la salida de McCarthy, algunos medios comenzaron a llamar la atención con la especulación de que Deion Sanders, ex jugador de este equipo y dos veces campeón del Super Bowl, era el principal candidato para llegar a este puesto.

El sitio de apuestas FanDuel Sportsbook incluso se inventó el escenario hipotético de que Dallas podría mandar a su quarterback Dak Prescott a los Tennessee Titans a cambio del primer pick del draft de este año para ir por Shedeur Sanders, para que Deion pudiera seguir siendo su entrenador, tal como lo ha sido en los últimos años en la Universidad de Colorado.

IMAGINE 🤯



Deion Sanders becomes the Cowboys head coach, trades Dak to the Titans for the No.1 overall pick and drafts Shedeur Sanders 🍿#DallasCowboys | #TitanUp pic.twitter.com/z83bPKu2Xw — FanDuel Sportsbook (@FDSportsbook) January 14, 2025

El único fundamento de esta ilusión fue una declaración de Deion Sanders cuando se le cuestionó al respecto y dijo: “Me intriga hablar con Jerry Jones, me llama mucho la atención. Pero me gusta mucho Colorado”. Sin embargo, nunca hubo una negociación ni entrevista formal aunque varios reportes indican que lo hicieron “off the record”.

¿Y Jason Witten?

Según informó Jane Slater, reportera de NFL Network, una de las razones por las que Mike McCarthy no quiso continuar en Dallas fue la condición de integrar a su staff de coacheo a Jason Witten, el ex ala cerrada y leyenda de los Cowboys a quien Jerry Jones elogió el año pasado a pesar de no contar con experiencia entrenando en la NFL.

Ahora, en caso de que Jerry Jones ascienda a Schottenheimer de coordinador ofensivo a entrenador en jefe, el ex número 82 de esta franquicia podría ser un candidato natural a la vacante.