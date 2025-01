Martín Anselmi se despidió de Cruz Azul durante su presentación con el Porto

Martin Anselmi en su presentación con el FC Porto El DT argentino agradeció a sus jugadores y a la afición celeste por haberle ayudado a dar un salto profesional en su carrera. (FERNANDO VELUDO/EFE)

Este lunes 27 de de enero, Martín Anselmi fue presentado oficialmente como director técnico del FC Porto de Portugal. Después de varios días de polémica y acusaciones, el estratega argentino dio un discurso para despedirse de la afición de Cruz Azul y dar su versión sobre su salida, acusando a los directivos de complicar su salida y de “ensuciarlo” a través de los medios de comunicación.

Las palabras de Martín Anselmi sobre su salida de Cruz Azul

“Ustedes conocen la relación y la unión que hemos construido a lo largo de este tiempo. Es una conexión que llevaré conmigo para siempre y que fue algo maravilloso. Saben que siempre en cada una de las cosas que hemos vivido, he sido honesto, les he hablado con la verdad y sobre todo, con el corazón.

Tanto mi cuerpo técnico como yo, hemos dado por el club, hasta el último día. Por eso, nada de lo que se haya dicho en estos días refleja la verdad. No compren lo que les están vendiendo, saben como operan y lo conocen mejor que yo.

Tomé una decisión que consideré lo mejor para mí y mi crecimiento personal. La asumo y me hago cargo, fui yo quien la tomó. Pero lo hice de frente, con total transparencia hacia el club y hacia sus dirigentes. Sin vueltas.

Me hicieron una promesa en la que me dejarían salir, negociaron, llegaron a un acuerdo y aceptaron una propuesta del FC Porto.

Sin embargo, cuando todo estaba listo para su formalización, cambiaron las reglas del juego. Me difamaron y me ensuciaron a través de los medios de comunicación. Cruz Azul sabe que solicité una conferencia de prensa para despedirme de los hinchas en México, en el mismo lugar donde todo comenzó. No fue concedido.

La situación se volvió insostenible tanto para mí como para mi familia, que si bien, iban a continuar su vida en México, tuvieron que salir de manera repentina. Por suerte, Porto nos dio su total apoyo.

Estoy agradecido a México. Es un país maravilloso del cual, mi familia y yo nos hemos sentido arte en todos los sentidos. Nos ha abrazado su cultura.

A su gente, a la Liga MX, a sus entrenadores rivales, por haberme hecho mejor entrenador y mejor persona. Por su puesto, no me pueden faltar mis jugadores. Gracias a su compromiso, esfuerzo y valentía dentro y fuera del campo has conseguido que un gigante futbolístico mundial como el FC Porto nos haya elegido para comenzar un proyecto que nos desafía y nos ilusiona.

Doy gracias a quienes lo hicieron posible, les deseo lo mejor y saben que los llevaré por siempre en mi corazón. Un Azul de por vida."

¿Cuál fue la versión de Cruz Azul sobre la salida de Martín Anselmi?

Por su parte, Cruz Azul emitió un comunicado el viernes 24 de enero donde aseguraba que no existían evidencias de que hubieran aceptado el acuerdo por la terminación de contrato Martín Anselmi, por lo que procederán legalmente contra el estratega argentino y su cuerpo técnico por incumplimiento de contrato.

¿Quién será el próximo director técnico de Cruz Azul?

Durante la jornada 3 de este Clausura 2025, Vicente Sánchez fue el encargado de dirigir el partido del primer equipo ante Puebla, aunque únicamente de forma interina. Se espera que los celestes anuncien a su próximo DT durante esta semana.

Nombres como Efraín Juárez, Jaime Lozano, Diego Alonso, Renato Paiva y Gabriel Milito han sido revelados en medios especializados como algunas de las opciones que está barajeando la directiva cementera.