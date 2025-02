Rory McIlroy revela que Trump “no le agrada el formato” del LIV Golf

Rory y Trump en conversación de amigos. El golfista norirlandés atiza el fuego entre LIV y PGA Tour.

El golfista norirlandés Rory McIlroy, ganador de cuatro ‘Majors’, aseguró este miércoles que en una reciente conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se enteró de que el mandatario “no es fan del formato” del LIV Golf y consideró que está “del lado” del PGA Tour.

“Jugué al golf con él (Trump) hace unas semanas. Fue genial, estuvo muy bien. Creo que tuvimos una buena conversación. Me enteré de que no es un fan del formato del LIV”, dijo McIlroy en la rueda de prensa organizada en la víspera del comienzo del Genesis Invitational.

“Yo le dije ‘pero tú has hospedado sus eventos’. Y él me dijo ‘sí, pero eso no significa que me guste’. Así que creo que está por el lado del Tour”, prosiguió.

McIlroy se refirió al controvertido momento que vive el golf, dividido entre la tradicional PGA y el nuevo LIV Golf, un circuito financiado por el Fondo de Inversión Saudí que arrebató al Tour estadounidense a decenas de estrellas, atraídas por los altísimos premios económicos.

Los españoles Jon Rahm y Sergio García, Phil Mickelson, Brooks Koepka, Bryson DeChambeau o Dustin Johnson figuran entre las grandes figuras que decidieron dejar la PGA para el LIV.

McIlroy es junto a Scottie Scheffler y Tiger Woods uno de los golfistas de mayor recorrido que son fieles a la PGA.

“El presidente puede hacer muchas cosas. Tiene acceso directo al jefe de Yasir (mandatario del PIF). No hay mucha gente que lo tiene, no hay mucha gente que puede decir eso. No muchos pueden decir ‘quiero que hagas este acuerdo, y por cierto, voy a hablar con tu jefe luego, le voy a decir lo mismo’. Hay un poco de cosas que puede hacer, puede condicionar esto”, consideró McIlroy.

Muchos jugadores, entre ellos Jon Rahm, han manifestad el deseo que de LIV y PGA alcancen un acuerdo para convivir. EFE