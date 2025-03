Fireballs GC y Abraham Ancer consiguen su tercer título consecutivo

Al equipo Fireballs GC no se le desdibuja la sonrisa. Llevan tres títulos, después de cuatro torneos en la temporada LIV Golf 2025. (@livgolf_league)

El equipo Fireballs GC sigue más que encendido, este domingo logró su tercer título consecutivo y el sexto en la historia de LIV Golf, lo logró en el torneo celebrado en Singapur.

Los Fireballs se convirtieron en el primer equipo desde los 4Aces en 2022, en ganar tres eventos al hilo.

El equipo del que es capitán el español Sergio García, lo integran además el mexicano Abraham Ancer y los jóvenes españoles David Puig y Luis Masaveu.

Para el último recorrido en Sentosa Golf Club de Singapur, los Fireballs iniciaron con ocho golpes de desventaja sobre el 4Aces de Dustin Johnson.

Sin embargo, las buenas rondas que sumaron, David Puig (66), Abraham Ancer (69), Luis Masaveu (68) y un poco menos Sergio García (71) terminaron el domingo con -10 golpes y un acumulado de -22 que les permitieron levantar su tercer título consecutivo, sacando tres impactos de distancia al Legión XIII que comanda Jon Rahm, que terminó segundo, y cuatro por delante de 4Aces GC, tercero.

En lo individual el mejor jugador Fireballs fue Puig en el cuarto sitio, Ancer compartió el décimo lugar, Masaveu el 14 y García el 32.

“Estoy súper orgulloso de cómo jugaron y de lo que hemos logrado”, dijo García después de la ronda.

SEGUNDA VICTORIA DE ‘JOACO’ NIEMANN EN 2025

Niemann pone en alto el golf sudamericano en LIV Golf. El chileno suma cuatro títulos, dos en la temporada 2025. (Foto especial)

Al igual que a principios del año pasado, Joaquín Niemann ha comenzado 2025 con fuerza, ganando en LIV Golf Singapur, es su segunda victoria en los primeros cuatro eventos de la temporada.

Niemann, quien también ganó el LIV Golf Adelaida en febrero, firmó una ronda final de 65 golpes, 6 bajo par, para liderar el torneo superando a Brooks Koepka, del Smash GC, quien terminó segundo, y a Ben Campball, de RangeGoats GC, quien subió al podio del tercer lugar.

El capitán de Torque GC ha ganado cuatro eventos del LIV Golf en total, solo por detrás de Koepka, quien cuenta con cinco títulos. Niemann ganó dos de los tres primeros eventos en 2024 y finalmente terminó segundo en la carrera por el título individual, que se prolongó toda la temporada.

“Hoy fue uno de esos días en que todo me salió bien”, dijo Niemann. “Siento que me mantuve muy concentrado en esos difíciles golpes de salida al principio de la ronda y pude tomar impulso rápidamente, lo que me ayudó a ganar impulso y sentirme libre durante toda la ronda”.

CARLOS ORTIZ EN EL T32

El mexicano Carlos Ortiz terminó en el T32, después de dos rondas seguidas sobre para para un acumulado de -1 golpes. Ortiz es integrante del Torque GC.

Niemann comenzó el día empatado en la cima de la clasificación con Dustin Johnson con -11 golpes, pero se adelantó con un birdie en el primer hoyo y no miró atrás.

El chileno sumó cinco birdies más durante una ronda final impecable para alzarse con la victoria individual por cinco golpes. “tengo un año más de experiencia jugando contra los mejores jugadores del mundo y ganando”, resumió Niemann.