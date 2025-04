Emmitt Smith critica a Cowboys por 30 años sin Super Bowl

CRÍTICA. El ex-estrella de los Vaqueros se mostró muy molesto.

Emmitt Smith, miembro del Salón de la Fama y ganador de tres Super Bowls con los Dallas Cowboys, criticó este martes a su exequipo por los 30 años que acumula sin ganar un título de la NFL.

“Estoy harto. Hemos permitido que otros critiquen el símbolo de la estrella y se burlen de ella, eso es lo que pasa. Es increíble que no hayamos estado en un Super Bowl en los últimos 30 años; es una verdadera lástima”, subrayó la leyenda de los Cowboys a Sports Radio 94WIP.

Smith formó parte de la más reciente dinastía ganadora del equipo de la estrella solitaria que dominó la década de los 90 con triunfos en los Super Bowls XXVII, XXVIII y XXX, tres de los cinco trofeos Lombardi que tienen a los Cowboys, junto con San Francisco 49ers, como los segundos más ganadores, con cinco Super Bowls, cada uno.

MÁXIMO GENERADOR DE YARDAS

El nacido en Pensacola, Florida, hace 55 años, quien es el máximo generador de yardas terrestres en la historia de la NFL con 18.355, habló del presente que viven los Cowboys de cara a la temporada 2025, a los que no ve con el potencial para ser contendiente por regresar al partido grande.

“Eso me molesta, me molesta porque en el fondo creo que nuestra organización debería competir por un campeonato de la Conferencia Nacional, incluso por estar en un Super Bowl al menos una o dos veces cada década, porque todos los equipos se reciclan cada década y nosotros no hemos sido así”, puntualizó.

NADA DESDE 1996

Los Dallas Cowboys dejaron de ser contendientes para la final de la Conferencia Nacional y del Super Bowl luego del triunfo que obtuvieron en la edición XXX, en la que superaron 27-17 a los Pittsburgh Steelers el 28 de enero de 1996, en la final de la temporada de 1995.

Desde aquella fecha Dallas ha estado inmerso en una sequía, mientras que los Philadelphia Eagles, uno de sus rivales más enconados en la división Este de la Conferencia Nacional ha ganado dos Super Bowls.

“Ahora, de repente, en los últimos 20 años, Eagles gana dos Super Bowls y se creen lo mejor del planeta, y dondequiera que voy oigo ‘¡Vamos, Birds!‘. Estoy harto de oír eso”, concluyó el ocho veces Pro Bowl y cuatro ocasiones All-Pro.

TYRON SMITH SE VA A LOS 34 AÑOS

De igual forma, se informó que Tyron Smith, tackle izquierdo ocho veces Pro Bowl y dos ocasiones All-Pro con los Dallas Cowboys, anunció este martes su retirada de la NFL a los 34 años.Smith, quien en la temporada 2024 jugó con los New York Jets, firmará un contrato de un día con los Cowboys para cerrar su carrera de 14 temporadas en la NFL.