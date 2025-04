La pelea que Canelo Álvarez desea: revela contra quién quiere enfrentarse

Canelo Álvarez El boxeador mexicano alista su próxima pelea de mayo (IG Canelo Álvarez)

El campeón mexicano Saúl “Canelo” Álvarez tiene una cuenta pendiente. Aunque su nombre ya está inscrito en la historia del boxeo como uno de los más grandes representantes del pugilismo latinoamericano, hay un combate que aún le quita el sueño: la revancha ante Dmitry Bivol. El tapatío no oculta su deseo y ha dejado claro que, si las condiciones se alinean, está dispuesto a subir nuevamente a las 175 libras para ajustar cuentas con el ruso.

En mayo de 2022, Canelo se atrevió a desafiar los límites de su categoría al enfrentar a Bivol por el título semipesado de la AMB. A pesar de haber demostrado previamente que podía competir en esa división —tras su victoria ante Sergey Kovalev en 2019—, el mexicano no logró imponer su estilo en esa ocasión. Bivol lo dominó durante los 12 asaltos y se llevó una decisión unánime incuestionable, propinándole una de las derrotas más significativas de su carrera.

Más allá del resultado, aquel enfrentamiento dejó una marca emocional en Álvarez. No solo perdió un cinturón; también se cuestionó su estrategia, su preparación y su capacidad de adaptarse a un rival técnico y disciplinado como el ruso. Hoy, con mayor madurez y claridad, Canelo mira hacia atrás y reconoce que no estaba en su mejor forma: “Estaba al 50% de mis capacidades. Hice una buena pelea, pero no fue suficiente”, confesó recientemente en entrevista con The Ring Magazine.

Canelo vs Bivol: ¿Habrá revancha?

“Esa es la única pelea en semipesado que realmente aceptaría”, aseguró Canelo sobre una eventual revancha con Bivol. No se trata solamente de un tema deportivo o contractual. Para el mexicano, la necesidad de volver a enfrentar al ruso nace de una inquietud interna, de una espina clavada que, por más títulos que gane, sigue ahí. “Quiero demostrar que soy mejor peleador que él. Aprendí mucho de esa derrota, y me gustaría ver qué cosas no debo repetir”, añadió.

Bivol, por su parte, sigue brillando en la división semipesada. Luego de vencer a Canelo, consolidó su dominio al imponerse a Artur Beterbiev, convirtiéndose en campeón indiscutido. Aunque no tiene urgencia de demostrar nada más en esa categoría, una nueva pelea con la estrella mexicana significaría no solo un enorme ingreso económico, sino también una oportunidad de cerrar definitivamente una rivalidad que ha captado la atención del mundo entero.

La ventana para que el combate se realice aún no está definida. Álvarez no descartó que la pelea pueda concretarse en 2026, una vez cumplidos sus compromisos con la Riyadh Season. Con un calendario que podría incluir fechas en febrero y octubre del próximo año, el tiempo corre, pero el deseo permanece intacto.

William Scull vs. Canelo Álvarez: ¿cuándo es la pelea?

Antes de pensar en una revancha con Bivol, el tapatío tiene otra misión inmediata: defender su supremacía en el peso supermedio. El próximo 3 de mayo, Álvarez enfrentará al cubano William Scull en Riad, Arabia Saudita, en lo que será su primera aparición como parte de su contrato de cuatro peleas con Riyadh Season. Si logra imponerse, se consolidará como campeón indiscutido de las 168 libras.