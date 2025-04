Clarisa Temelo recibe invitación para el Riviera Maya Open at Mayakoba

HISTÓRICA. Sofía Clarisa Temelo Escalera, puso en todo lo alto el nombre de México en el Lima Golf Club de la capital peruana, al convertirse en la primera mexicana en conquistar el Women´s Amateur Latin America (WALA).

La golfista mexicana, Clarisa Temelo, recibió oficialmente una tarjeta de exención para participar en el México Riviera Maya Open at Mayakoba, evento de la LPGA que se jugará del 22 al 25 de mayo en el estado de Quintana Roo, en el regreso del tour a territorio azteca.

La jugadora nacida en Querétaro hace 18 años y estudiante de la Universidad de Arkansas, actualmente ocupa el puesto 63 en el ranking mundial amateur (WAGR), en el cual ha logrado cuatro victorias en su carrera, por lo que seguramente será una de las animadoras del evento, por su carácter de jugadora local.

TRES MEXICANAS CONFIRMADAS

De esta manera, son ya tres jugadoras mexicanas confirmadas que tendrán acción en el certamen, pues además de Temelo, estarán Isabella Fierro, quien participa en el Epson Tour y también recibió exención, además de Gaby López, quien entrará de forma directa como jugadora regular del LPGA Tour.

Cabe recordar que, en noviembre del año pasado, Sofía Clarisa Temelo Escalera, puso en todo lo alto el nombre de México en el Lima Golf Club de la capital peruana, al convertirse en la primera mexicana en conquistar el Women´s Amateur Latin America (WALA) en la historia de este campeonato organizado por The R&A y la ANNIKA Foundation.

LA MEJOR DEL RANKING AMATEUR

La golfista queretana llegó a Perú como la mejor jugadora del ranking amateur (136) en el field, e hizo válido su papel de favorita, al firmar una tarjeta de 69 golpes (-2) para totalizar 275 (-9) y superar por seis a Emily Odwin de Barbados, y por siete a la también mexicana, Cory López.

“Cada año que jugué el WALA tenía la sensación de que podía ganarlo”, mencionó Sofía Clarisa tras su actuación perfecta en Lima en 2024, y de ser sexta en la tercera edición de 2023 y 15ª en la de 2022.

Esta destacada participación, le valió el derecho de clasificar a tres de los cinco Majors del LPGA Tour 2025: The Chevron Championship (The Club at Carlton Woods, Estados Unidos), The Amundi Evian Championship (Evian Resort Golf Club, Francia), y el AIG Women´s Open (Royal Porthcawl, Gales). Además, la mexicana recibió una exención para jugar The Women´s Amateur Championship (Nairn Golf Club, Escocia).