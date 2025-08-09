Maya Becerra, campeona mundial en Chengdú: orgullo del tiro con arco mexicano

La arquera mexicana Maya Becerra Arizaga se consagró campeona en los Juegos Mundiales Chengdú 2025, el evento multideportivo más importante del planeta después de los Juegos Olímpicos. Su actuación fue impecable, tirando flechas de oro que la llevaron a lo más alto del podio.

Originaria de Jalisco, Becerra llegó como favorita tras liderar la fase de clasificación. En cuartos de final enfrentó a la británica Ella Gibson, número uno del ranking mundial, y la venció por un apretado 148-147, mostrando temple y precisión en cada disparo.

CAMPEONA. La arquera mexicana sigue siendo la mejor del orbe en su especialidad.

CAMINO DORADO: REMONTADAS Y DUELOS MEMORABLES

En semifinales, la mexicana repitió marcador ante la colombiana Alejandra Usquiano, quien dominó gran parte del duelo. Sin embargo, Maya remontó con maestría y aseguró su pase a la gran final. Su capacidad para mantener la calma bajo presión fue clave.

En el duelo definitivo, se enfrentó a la estonia Lisell Jaatma en una final vibrante que se decidió por un solo punto: 147-146. Con ese disparo final, Maya Becerra se coronó campeona individual y reafirmó su lugar entre las mejores arqueras del mundo

CHENGDÚ 2025: PLATAFORMA GLOBAL PARA EL TALENTO JUVENIL

Los Juegos Mundiales Chengdú 2025 reúnen a los mejores atletas juveniles del planeta y son considerados el segundo evento más relevante del deporte internacional, solo detrás de los Juegos Olímpicos. Para México, este triunfo representa una señal clara del crecimiento deportivo nacional.

Además del oro individual, Becerra se llevó la plata en equipos mixtos junto a Sebastián García, en una prueba que será parte del programa olímpico en Los Ángeles 2028. Con este doble podio, Maya Becerra se despide de Chengdú como una figura consagrada del deporte mexicano.