México domina el tiro con arco en Asunción 2025 con cuatro medallas

SON DE ORO Las arqueras mexicanas (arco recurvo) Ángela Ruiz y Naomi Aguilar lucen su medalla de oro en el peldaño de honor de ASU2025.

El tiro con arco mexicano volvió a demostrar su nivel internacional en Asunción 2025. Adriana Castillo y Máximo Méndez se coronaron campeones en equipos mixtos de compuesto tras vencer 153-140 a los estadounidenses Kaylee Gurney y Zachary Neilson.

Más tarde, la medallista olímpica Ángela Ruiz y la joven promesa Naomi Aguilar lograron el segundo oro para México en equipos femeniles de recurvo, imponiéndose 5-4 en muerte súbita ante las brasileñas Sophia Baptista e Isabelle Trindade.

Ambas victorias representaron la tercera y cuarta medalla dorada para México en el certamen, que se celebra del 9 al 23 de agosto en la capital paraguaya, con la participación de más de 4,000 atletas de 41 países en 28 deportes y 42 disciplinas

PLATAS CON SABOR A ORO Y UNA DERROTA EN LA LUCHA POR EL BRONCE

Castillo y Méndez también disputaron las finales individuales en compuesto, pero cayeron ante la ecuatoriana Blanca Rodrigo (146-141) y el brasileño Rafael Magalhaes (144-142), respectivamente, quedándose con la plata como dobles medallistas.

En la rama varonil de recurvo, Francisco Márquez y Hugo Cueto buscaron el bronce por equipos, pero fueron superados 0-6 por los colombianos Andrés Hernández y Javier Carrillo.

Las medallas obtenidas por los arqueros mexicanos se suman a una destacada actuación nacional en Asunción, donde los ganadores de oro aseguran plazas directas para los Juegos Panamericanos Lima 2027

UN TORNEO CLAVE PARA EL FUTURO OLÍMPICO JUVENIL

Los Juegos Panamericanos Junior no solo sirven como clasificatorio para Lima 2027, sino también como plataforma de preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

Tras su actuación en Paraguay, los arqueros mexicanos enfocarán su preparación en el Campeonato Mundial Juvenil, que se celebrará del 17 al 24 de agosto en Canadá.