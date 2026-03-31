Italia se queda otra vez sin Mundial y la rematan con memes Italia queda fuera del Mundial por tercera vez consecutiva y los memes de la ‘Azzurra’ no se hicieron esperar (EFE)

Italia quedó fuera del Mundial por tercera vez consecutiva, tras perder en penaltis ante Bosnia y Herzegovina, por lo que los memes de la “Azzurra” no se hicieron esperar.

Tras perder en los repechajes, esta sería la tercera vez de Italia que no va a un Mundial, siendo su última participación en la Copa del Mundo en 2014 en Brasil.

Mientras que en el Mundial de 2014 y 2010 fue eliminada durante la Fase de Grupos, siendo su última gran participación en 2006 donde se alzó con su cuarta Copa del Mundo.

Italia fuera del Mundial 2026: La ‘Azzurra’ pierde en penales ante Bosnia

Durante la tarde de este martes Bosnia clasificó al Mundial 2026, tras ganarle a Italia en penaltis, provocando que la ‘Azzurra’ se quedara sin participar en la Copa del Mundo por tercera vez consecutiva.

A pesar de ser el primer equipo en anotar en el partido, la dificultad para el equipo de la ‘Azzurra’ comenzó en el segundo tiempo cuando tuvo que seguir con un jugador menos tras la expulsión de Alessandro Bastoni.

Por su parte, Bosnia se recuperó anotando un gol a 9 minutos de finalizar el partido, causando que se fueran a penaltis para definir quién participaría en la Copa del Mundo 2026.

Ya en penaltis, Italia falló dos de sus tres tiros, mientras que Bosnia acertó en 4, asegurando su pase al Mundial 2026.

Los mejores memes de la eliminación de Italia

Tras la derrota de Italia los memes en internet no se hicieron esperar, habiendo quienes lamentaban no poder ver al equipo en el Mundial, mientras que otros simplemente aprovecharon para reírse de la situación.

Por lo que, aquí te compartimos algunos de los mejores memes de la eliminación de Italia:

Italia y Chile sin ir al Mundial desde 2014

Uno de los memes más populares fue el de la comparación entre Italia y Chile debido a que ambos equipos no han participado en una Copa del Mundo desde 2014 en Brasil.

Chile 🤝 Italia

No ir a ningún Mundial desde 2014. pic.twitter.com/Ye0PZWyVnA — Nagato Bullanguero (@nagatoazul) March 31, 2026

Burlas a Gattuso, tras la eliminación de Italia

Tras la derrota de Italia, usuarios de internet comenzaron a señalar un comentario de Gennaro Gattuso, director técnico de la selección de Italia, donde mencionó que “si Italia no se clasifica para el Mundial de 2026, me voy del país”.

*Italia queda afuera del mundial*

Gattuso:pic.twitter.com/BPWMCwiFaP — Frank Wolf (@Frank_Wolf28) March 31, 2026

Bolonia clasifica al Mundial 2026

Por su parte, otros usuarios destacaron la participación de Bosnia, quienes dejaron a Italia sin participar en un Mundial por tercera ocasión consecutiva.

Bosnia llegando para dejar a Italia sin ir al mundial una vez más pic.twitter.com/xGwmncc7e1 — Viudo de AJ Styles (@Pvxx04) March 31, 2026

Alessandro Bastoni es expulsado

Mientras que algunas personas aprovecharon la oportunidad de burlarse sobre la expulsión de Alessandro Bastoni.