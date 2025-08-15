Taekwondo mexicano arranca con dos oros y un bronce en Asunción 2025

. .

CON FUERZA. La seleccionada mexicana de taekwondo, Zaira Salgado, durante un combate en los Juegos Panamericanos Junior Asunción.

México inició con fuerza su participación en el taekwondo de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, al conquistar dos medallas de oro y una de bronce en la primera jornada. La jalisciense Andrea Mariana Zambrano Montiel, de 20 años, se coronó campeona en la categoría -49 kg, tras vencer 2-0 a la uruguaya María Grippoli en la final.

Zambrano tuvo un camino sólido hacia el título: derrotó en cuartos de final a la guatemalteca Nicolle Way por 2-0 y superó en semifinales a la estadounidense Maya Mata por 2-1. Con este resultado, además de subir al podio, aseguró su clasificación directa a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

ZAIRA SALGADO SUMA EL SEGUNDO ORO PARA MÉXICO

La segunda presea dorada llegó gracias a la morelense Zaira Paulina Salgado Landa, de 21 años, quien se impuso 2-0 a la estadounidense Montana Miller en la final de la categoría -57 kg. Salgado avanzó directamente a semifinales por bye y venció a la peruana Camila Arenas por 2-0 para llegar a la disputa por el oro.

Con esta victoria, México alcanzó las 50 medallas totales en la justa juvenil continental, reafirmando su posición como potencia regional en deportes de combate.

CARLOS CORTÉS SE CUELGA EL BRONCE EN LA RAMA VARONIL

En la categoría -58 kg varonil, el jalisciense Carlos Damián Cortés Labastida, de 20 años, logró la medalla de bronce tras vencer 2-0 al chileno Aaron Contreras en el duelo por el tercer lugar. En su debut, Cortés avanzó por descalificación ante el ecuatoriano Mauricio Ramírez, pero cayó en semifinales 1-2 frente al brasileño Matheus Goncalves.

La actuación del equipo mexicano en esta primera jornada deja buenas sensaciones para lo que resta del torneo, que continuará con más combates individuales y las pruebas de poomsae (formas) en los próximos días.