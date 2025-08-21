FUSIÓN. Hay pruebas de que los conquistadores españoles enseñaron ajedrez a los pueblos indígenas.

Los primeros jugadores de ajedrez en el Nuevo Mundo fueron, en su mayoría, exploradores europeos. Es muy probable que Cristóbal Colón conociera el juego, ya que era muy popular en Italia y España durante su época. De hecho, el primer libro impreso sobre ajedrez, escrito por Lucena en 1497, fue dedicado al hijo de los Reyes Católicos, Fernando e Isabel, quienes financiaron los viajes de Colón.

Hay pruebas de que los conquistadores españoles enseñaron ajedrez a los pueblos indígenas. Se dice que el emperador inca Atahualpa aprendió a jugar y llegó a ser bastante hábil antes de ser ejecutado por los españoles en 1533.

Mucho antes de que los ingleses difundieran el ajedrez en América del Norte, los españoles ya lo habían introducido en sus colonias. En 1786, Benjamin Franklin escribió:“Los españoles lo han extendido por su parte de América, y apenas ha comenzado a aparecer en estos estados del norte.”

EL AJEDREZ EN LAS COLONIAS INGLESAS

En las colonias inglesas ya se conocen dos jugadores de ajedrez desde 1734. Uno fue Benjamin Franklin, quien comenzó a jugar en esa época. El otro, mucho menos conocido, fue el reverendo Lewis Rou, un pastor en Nueva York y el primer autor de ajedrez conocido en América.

Rou escribió un ensayo sobre ajedrez en 1734, medio siglo antes del famoso texto de Franklin. Aunque su obra nunca fue publicada y se perdió en el siglo XIX, fue descrita en El Libro del Primer Congreso de Ajedrez Americano, lo que permitió conservar su memoria.

En cambio, el ensayo de Franklin, “La moral del ajedrez”, publicado en 1786, es conocido por jugadores de todo el mundo. En él, Franklin reflexiona sobre los valores y enseñanzas que se pueden extraer del juego.

El Dr. Franklin era embajador de los Estados Unidos en Francia, y el centro del mundo ajedrecístico en ese tiempo era el Café de la Régence. Nada menos que el reconocido campeón mundial François-André Danican Philidor era un visitante habitual del café, y en 1781 Franklin lo visitó con la intención de que Philidor le firmara un ejemplar de uno de sus libros sobre ajedrez.

Por supuesto, muchos visitantes del café hacían la misma solicitud, por lo que el propietario, Jacques Labar, tenía preparada una negativa para evitar que Philidor fuera constantemente interrumpido. Sin embargo, al reconocer al distinguido visitante, Labar no dudó en presentarlo a Philidor, quien amablemente firmó el libro de Franklin.

Al irse, Labar le dijo:—¡Le firmaste tu libro al embajador de Estados Unidos!Philidor, sorprendido, respondió:—Qué curioso, no sabía que fuera ajedrecista.

Cuenta la leyenda que Fernando, a punto de rendirse en una partida de ajedrez, recibió un susurro genial de Isabel:“¡Sacrifica las torres! 1. Tg8+ Txg8 2. Tf8+ Txf8 3. e7+”.

Ganó, se enamoró del ajedrez y, de paso, dio luz verde al viaje de Colón. ¡El ajedrez movió el mundo!

