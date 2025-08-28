Entrega de Kits del Maratón CDMX 2025: Fechas, horarios y lugar

Entrega de Kits 2024 En tu paquete deberás recibir tu número de competencia con chip, playera conmemorativa y algunos regalos de los patrocinadores. (Alice Moritz Nigro)

La edición número 42 del Maratón de la Ciudad de México se celebrará este fin de semana. 30 mil participantes estarán recorriendo los 42.195 kilómetros en las calles de la capital del país en uno de los eventos deportivos más esperados del año. Si tú te inscribiste, podrás pasar por tu paquete de competencia a partir de este jueves 28 de agosto. Esto es todo lo que tienes que saber.

Fechas y horarios para la entrega de kit | Maratón CDMX 2025

Tendrás tres días para poder pasar por tu número de competencia y tu playera de competencia. Recuerda que es indispensable que vayas a recoger tu chip, ya que, de lo contrario, perderás los derechos derribados de tu inscripción. Por eso, recuerda asistir en las siguientes fechas y horarios

Jueves 28 de agosto de 10:00 a 20:00 horas

Viernes 29 de agosto de 10:00 a 20:00 horas

Sábado 30 de agosto de 8:00 a 16:00 horas

También, recuerda que deberás contar con los siguientes requisitos y documentos:

Identificación oficial vigente con copia

Firma de exoneración de responsabilidad

Comprobante de inscripción

Asistir personalmente a la entrega de paquete

Una vez que se te entregue tu paquete, recuerda revisar que el número asignado sea el correcto, que traiga los clips sujetadores y que tu playera no traiga ningún desperfecto de origen.

¿Dónde recoger los kits para el Maratón CDMX?

Como ya es tradición y al igual que en el Medio Maratón, los paquetes de competencia se entregarán en los Salones Maya 1 y 2 del Wolrd Trade Center de la Ciudad de México. Ubicado en Filadelfia S/N, Nápoles, Benito Juárez, CDMX.

Además de recoger tu paquete, podrás acceder a la expo oficial del evento. Ahí, encontrarás stands de las patrocinadores oficiales, mercancía de la carrera, la posibilidad de personalizar tu playera de competencia, promociones, sitios para toma de fotografías y más.