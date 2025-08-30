Piratas de Campeche se va al frente en la final de Zona Sur

SE IMPONE LA DEFENSA. El pitcheo de los Piratas no decepcionó. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Piratas de Campeche pegó primero en la final de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y venció a los aún campeones Diablos Rojos, 4-2, en el Estadio Alfredo Harp Helú, de Ciudad de México.

Con un pitcheo que frenó a los bates de los escarlatas, los filibusteros jugaron un partido seguro, aprovechando los errores de Diablos y transformando las bases por bola en carrera, para vencer en el primero de la serie.Diablos se fue al frente en el marcador desde el primer inning.

Allen Córdoba, primero en el orden, pegó sencillo al central, se robó segunda y tras un mal tiro del catcher Francisco Peña pudo llegar a tercera, para anotar gracias a un hit del exligamayorista Robinson Canó.

A partir de ese momento se desató una buena batalla entre los lanzadores, quienes iban sumando ceros en la pizarra, hasta la cuarta entrada, cuando los visitantes tuvieron un ataque que lastimó a los escarlatas.Cal Mitchell recibió base por bolas y Chris Carter respondió a las expectativas al conectar tremendo vuelacercas por el jardín central, para darle la vuelta, 1-2.

RESPUESTA ESCARLATA

México respondió de inmediato, y en el cierre de ese rollo, Río Ruíz pegó jonrón al abridor Domingo Acevedo por el central, para empatar el partido.

Pero los Piratas demostraron que sus siete juegos ante Oaxaca los colocaron en gran ritmo, y en el quinto rollo Christian Ibarra recibió base por bolas, se robó segunda y con un error en el tiro de Pérez, llegó hasta la tercera, para anotar en pisa y corre tras fly de sacrificio de Mitchell, para el 3-2.

¡AL ABORDAJE MIS PIRATAS!

Los de Campeche no se confiaron por la mínima ventaja ante los campeones de la Liga Mexicana de Beisbol, y en la fatídica séptima entrada, anotaron su cuarta, en los spikes de Christian Ibarra, quien conectó sencillo al central, avanzó a segunda con toque de Connor Hollis, y realizó un sprint hasta home con un gran elevado de Mitchell, que se disputaron en el jardín Córdoba y Ornelas, quienes impactaron entre ellos, para que la pelota cayera a la superficie sintética.

Campeche utilizó a su cerrador Zac Rosscup para mantener el cero en la última entrada y de esa manera se apuntaron un gran triunfo en sus aspiraciones para llegar a la Serie del Rey.

El segundo de esta serie final de Zona Sur se disputará este domingo, a las 14:00 horas, en el Harp Helú.