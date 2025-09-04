José de Jesús Rodríguez toma el liderato en el Amanali Classic

Mexicano en modo encendido. José de Jesús Rodríguez se quedó a un golpe de igualar su mejor recorrido de -12 impactos que logró en 2021 en el mismo campo. (Foto especial)

José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez se despachó ronda de 61 golpes (-11) y se puso de líder tras la primera ronda del Amanali Classic, segundo torneo de la temporada 2025-26 de la Gira Profesional Mexicana (GPM) que se disputa en el Amanali Country Club & Náutica.

El guanajuatense se quedó a un golpe de igualar su propio récord de campo cuando en 2021 firmó ronda de 60 golpes (-12). El ganador de 11 torneos en la GPM embocó 12 birdies por un bogey en el hoyo 16 que le impidió igualar su marca.

“Creo que arrancar el torneo con 11 menos es algo muy bonito, se requiere un gran esfuerzo y gracias a Dios lo hicimos muy bien. El día de hoy lo disfrutamos al máximo ya que empezar así nos da oportunidades de seguir así los dos siguientes días”, comentó Rodríguez, consciente de que aún quedan 36 hoyos por recorrer.

El brasileño Rafael Becker, uno de los internacionales más consistentes de la GPM, firmó una tarjeta de 64 golpes (-8) que lo mantiene al acecho del mexicano Rodríguez.

“Estoy muy contento con mi inicio. El campo está en perfectas condiciones y pude aprovechar varias oportunidades de birdie. Sé que ‘Camarón’ jugó increíble, pero este es apenas el comienzo y espero mantenerme en la pelea hasta el sábado”, expresó Becker, quien se localiza a tres golpes de distancia del ‘Camarón Rodríguez.

Vázquez y Torres, entre los terceros

Empatados en la tercera posición se encuentran los mexicanos Sebastián Vázquez y Luis Felipe Torres, más el venezolano Jorge García y al estadounidense Cole Beyer, todos con ronda de 65 impactos (-7) que los colocan en el grupo de escoltas inmediatos, a cuatro impactos de diferencia del puntero.

“Me sentí muy cómodo desde el inicio. Pegué muy bien desde el tee y logré capitalizar con el putt. Sé que todavía queda mucho, pero estoy convencido de que puedo competir por el título en Amanali”, sostuvo el veracruzano Vázquez.

Torres, quien ha mostrado solidez en etapas recientes, destacó la dificultad del recorrido y el mérito de mantenerse libre de grandes errores: “El campo de Amanali exige paciencia y estrategia. Hoy pude mantenerme enfocado y aprovechar los pares 5, que fueron clave para el resultado. Estoy feliz con mi arranque y motivado para lo que sigue.”

Con un total de 84 jugadores en el field, la competencia promete mantenerse reñida durante el viernes y sábado. El Amanali Classic, ofrece una bolsa de un millón 800 mil pesos y otorga puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR), convirtiéndose en una vitrina clave para jugadores que buscan ascender en el ranking internacional.

La segunda ronda del Amanali Classic se disputará este viernes a partir de las 7:30 de la mañana, con salidas simultáneas desde los tees del 1 y del 10. Rodríguez saldrá en el grupo estelar, acompañado por Becker y Jorge García, en lo que promete ser un duelo de alto nivel.