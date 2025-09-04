Paloma Ibarra y Eugenio Martínez, campeones de Gaby López Open

Campeones juveniles. Los golfistas mexicanos Paloma Ibarra y Eugenio Martínez presumen el trofeo que ganaron en el Gaby López Open. (Foto especial)

Gaby López premió a los ganadores de su torneo el Gaby López Open que durante tres días se llevó a cabo en el Club de Golf México, evento que forma parte del calendario oficial de la Junior Nations Golf League (JUNGLE) y la AJGA International Pathway Series (IPS).

La campeona en la rama femenil fue Paloma Ibarra Amibia, del Club Campestre de Saltillo, al terminar con un acumulado de 212 golpes (-4).

Mientras en la rama varonil, el triunfador fue Eugenio Martínez Villegas, del Club de Golf La Hacienda, quien también terminó con un acumulado de -4 golpes, cerrando con autoridad una semana exigente y memorable para los talentos juveniles del golf mexicano e internacional.

Gaby López la anfitriona y tres veces ganadora del LPGA Tour felicitó a los campeones, quienes recibieron su gorra, medalla y trofeo de las manos de la golfista mexicana, quien es un ejemplo a seguir por los jóvenes talento.

Juveniles con talento. Gaby López premio a los campeones de su torneo en el Club de Golf México. (Foto especial)

“Qué felicidad por ver a todos los participantes jugar en este nivel. Mi intención con este torneo es que sientan la inspiración de que sus sueños sí pueden ser alcanzados. Cada uno tiene su camino, cada camino es diferente, pero si te esfuerzas los objetivos llegarán. Estoy segura de que cada uno de ustedes, lo cumplirá”, les dijo la golfista mexicana durante la ceremonia de clausura del Gaby López Open.

Las acciones del jueves comenzaron muy temprano, los jugadores retomaron la segunda ronda suspendida el miércoles debido a las condiciones climatológicas. Una vez concluidos los 36 hoyos, se aplicó el corte a los 48 mejores de la rama varonil.

El último recorrido arrancó en punto de las 11:10 horas para luego dar paso a un cierre cargado de emoción.

Lorena Ochoa manda mensaje

Lorena Ochoa envió un mensaje muy especial a través de un video: “Felicitar a Gaby por este gran torneo, para que todos los chiquitos, categorías juveniles, sigan creciendo y tengan competencia. Es lo más bonito, porque creces, haces amigos y mejoras tu juego, y así poder representar a México. También quiero felicitar a todos los jugadores, papás, familiares y todo el equipo que les rodean”.

Paloma Ibarra Amibia partió la ronda final como una de las punteras y pronto se separó de Miah Joss Rivas Bejar (Atlas Country Club). Después de una tarde de seis birdies –dos en el último par de banderas– y apenas dos bogeys, la coahuilense de 17 años de edad se quedó con la victoria, mientras Gaby López le esperaba a la orilla del green del hoyo 18.

“Estuve bastante tranquila, iba jugando mi golf saliendo bien con el driver y embocando putts. Quiero agradecer a JUNGLE, el torneo estuvo muy bien organizado”, dijo Ibarra Ameba.

Por su parte Eugenio Martínez Villegas, el campeón, solo cometió un bogey en el hoyo 18, debido a una mala salida desde el tee pero lo solucionó de manera soberbia con su juego corto (ronda de 70 golpes) para evitar un posible desempate ante Carlos Moreno Podolski (-3).

“Es el torneo más importante que he ganado”, subrayó Martínez Villegas. “Desde el primer hoyo, le pegué bien. Al final, el último hoyo me costó un poco, pero pude salvar el bogey para cerrar con la victoria. Quiero agradecer a JUNGLE por la organización y la oportunidad que nos abrieron para disputar este gran torneo”.

Los jugadores Romina Palmeros y Carlos Moreno terminaron en segundo sitio, María Antonia Gaviao y Héctor Alexandre Rodríguez, en el tercer sitio, todos fueron galardonados con medalla.

Este evento se posicionó como una de las competencias juveniles más relevantes de la región, gracias al respaldo de la Federación Mexicana de Golf (FMG). Además, otorga puntos para el World Amateur Golf Ranking (WAGR) y suma al Junior Golf Scoreboard, Junior Golf Hub y el sistema Performance Based Entry (PBE) de la AJGA (American Junior Golf Association).