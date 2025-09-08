Conclusiones de fecha FIFA

FOGUEO. Más partidos como contra Japón. Por favor.

Más juegos para la selección como el del sábado pasado por favor. Aunque el espectáculo no sea el mejor, pero contra rivales serios, como Japón, con muy buenos jugadores, es como se van formando las selecciones.

Para los espectadores no fue un juego para recordar, vaya, incluso se puede decir que fue hasta aburrido, pero son de los que más cosas puede sacar Javier Aguirre para formar un equipo competitivo, con los aspectos negativos y los positivos, que sí, los hubo, aunque evidentemente, y como siempre, hay quienes simplemente prefieren no verlo, porque también destacar malas actuaciones o problemas, es, en estos momentos de la preparación, algo muy importante.

LOS INAMOVIBLES

La zona defensiva enfrento a un buen rival y se comportó a la altura. La dupla de Montes y Johan es de los aspectos que lucen ya inamovibles en el equipo, y me parece que, a partir de este partido, en la portería también Malagón ganó muy buenos créditos hacia el técnico y la crítica, que lo ponen como el puntero en la carrera como titular.

De hecho, creo que podemos poner a Gallardo como lateral izquierdo y Jorge Sánchez también tuvo una actuación en la que sus créditos aumentaron para quedarse con una de las posiciones que más dolores de cabeza le han dado al “Vasco”, la del lateral derecho.

A LA ZONA DEFENSIVA, LE FALTA

La zona defensiva tuvo un buen partido, pero al frente es donde vinieron los problemas, desde la generación de juego, ya que nunca pudieron salir con balón controlado y hasta se metieron en problemas por intentarlo, y después, al frente, fueron superados por los japoneses.

La lesión de Edson nos dejó ver que Erik Lira es ya un jugador confiable, pero Marcel no tuvo su mejor partido a la hora de armar los ataques y Orbelín creo que confirma es más un jugador para entrar de cambio.

A LOS DELANTEROS LES FALTAN BALONES

Raúl Jiménez tuvo muy pocos balones, pero es y será titular en el Mundial, pero el gran problema de la selección sigue siendo dar balones a los delanteros. En realidad, la falla que tiene Berterame al final del partido hubiera maquillado muchísimo el partido y hubiera cambiado la percepción del juego para muchos. Pero es así, los delanteros tienen que aprovechar las pocas, muy pocas en un equipo como México, que tengan, y esa es la diferencia entre los delanteros de calidad mundial con el resto.

En resumen, no me gustó México, pero si me gustó el partido, y estoy seguro que enfrentar a equipos como Japón, o Corea, el siguiente rival, deja mucho más a la preparación que un torneo como Copa Oro o la Nations League de CONCACAF.

Aguirre va a sacar muchas cosas de esta fecha FIFA.

MIS FAVORITOS PARA GANAR EL MUNDIAL

A nivel Mundial tenemos ya a los calificados por CONMEBOL, con Argentina como una de las potencias, incluso en estos momentos sería favorita al título, pero Brasil tiene a varios elementos muy interesantes que, si Ancelotti logra consolidarlos como equipo en la selección, va a subir mucho sus posibilidades de ganar el próximo año.

En Europa, España se consolida como la más fuerte, con una impresionante goleada contra un equipo que parecía más fuerte, como Turquía.

Tras esta fecha FIFA, mis favoritos para ganar el Mundial del próximo año serían: España, Argentina, Portugal, Francia, Inglaterra y Brasil.