Monterrey defiende la cima ante Querétaro en una Jornada 8 llena de emociones

DEPUÉS DEL PARÓN Regresa la Liga a su normalidad. (Omar Martinez)

Los Rayados del Monterrey, comandados por el estratega español Domènec Torrent, visitarán este domingo 14 de septiembre a los Gallos Blancos del Querétaro en el Estadio Corregidora, en un duelo clave de la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025. El equipo regiomontano llega como líder del campeonato con 18 puntos, producto de seis victorias y una derrota, superando por un punto al América y Cruz Azul, sus más cercanos perseguidores.

La presencia del central español Sergio Ramos ha sido determinante en la zaga de Monterrey, que se ubica como la cuarta mejor defensa del torneo, con solo nueve goles recibidos. La mejor defensa hasta ahora es la del Club América, con apenas seis goles encajados.

QUERÉTARO, EN BUSCA DE OXÍGENO

En contraste, el Querétaro vive una realidad muy distinta: se encuentra en el penúltimo lugar de la tabla, con apenas cuatro unidades, y necesita urgentemente sumar para salir del fondo. El duelo ante Monterrey representa una oportunidad para dar un golpe de autoridad en casa.

Además del Monterrey-Querétaro, el domingo también se jugará el San Luis vs Tijuana, que cerrará la jornada.

CLÁSICO NACIONAL Y PARTIDOS CLAVE EN LA LUCHA POR LA CIMA

La jornada incluye el esperado Clásico del fútbol mexicano entre América y Guadalajara, que se disputará el sábado 13 de septiembre en el Estadio Azteca. El América buscará arrebatarle el liderato a Monterrey, mientras que las Chivas intentarán recuperar terreno tras un inicio irregular.

Ese mismo día, Cruz Azul visitará a Pachuca con la intención de mantenerse en la pelea por la cima. También se jugarán los duelos Tigres UANL vs León, Atlas vs Santos Laguna y Toluca vs Puebla, todos con implicaciones directas en la clasificación.

KEYLOR NAVAS Y LOS PUMAS, EN BUSCA DE REPESCA

La jornada arrancará el viernes 12 de septiembre con dos partidos: Necaxa vs Juárez y Mazatlán vs Pumas UNAM, donde el arquero costarricense Keylor Navas buscará liderar a los felinos hacia la zona de repesca. Los Pumas marchan en la décima posición con nueve puntos, justo en el límite de la clasificación a la fase final.

CALENDARIO COMPLETO DE LA JORNADA 8 (HORARIO CDMX)

Viernes 12 de septiembre

Necaxa vs Juárez – 19:00 h

– 19:00 h Mazatlán vs Pumas UNAM – 21:00 h

Sábado 13 de septiembre

Pachuca vs Cruz Azul – 17:00 h

– 17:00 h Tigres UANL vs León – 19:00 h

– 19:00 h Atlas vs Santos Laguna – 19:00 h

– 19:00 h Toluca vs Puebla – 21:00 h

– 21:00 h América vs Guadalajara – 21:10 h

Domingo 14 de septiembre