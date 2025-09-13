Decepcionan marchistas mexicanos en el Mundial de Atletismo Tokio 2025

Mundial de Atletismo Tokio 2025. Julio César Salazar fue uno de los tres mexicanos que abandonó la prueba de los 35 Kilómetros de caminata. (FRANCK ROBICHON/EFE)

Los marchistas de México iniciaron con el pie izquierdo su participación en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025, pues de los cinco que compitieron en la prueba de 35 kilómetros, ninguno logró terminar la prueba.

Por su parte, Alegna González decidió no competir argumentando un malestar estomacal y se reservó solo para la prueba de 20km que se celebrará el 20 de septiembre.

Bajo una temperatura de 26.6 grados centígrados y un casi irrespirable 80% de humedad que subió hasta un 86% los andarines de ambas ramas abrieron las competencias del Mundial de Atletismo en Tokio, en donde solo los mejores preparados no sufrieron las consecuencias del clima

En la rama femenil, las mexicanas Valeria Ortuño y Karla Jiménez no fueron las únicas que decepcionaron al abandonar la competencia, pues a ellas se sumaron sus connacionales Andrés Olivas, Julio César Salazar y José Luis Doctor en una primera jornada decepcionante para la caminata de México.

La andarina que brilló con luz propia en ese clima fue la española María Pérez de 29 años, quien se convirtió en triple campeona mundial al registrar un tiempo de 2:39’01” en los 35km de recorrido.

Las medallas de plata y bronce se las repartieron Antonella Palmisano (ITA) con 2:42’24” y Paula Milena (ECU) con 2:42’44”.

En la rama varonil el podio fue para Evan Dunfee (CAN), quien con 2:28’22 se colgó el oro; Caio Bonfim (BRA) con 2:28’55 la presea de plata y Hayato Katsuki (JAP) con 2:29’16” la de bronce.

Uzziel Muñoz avanza a la final en impulso de bala

Con un impulso de 20.77 metros, el mexicano Uzziel Muñoz fue uno de los 12 atletas que avanzaron a la final de lanzamiento de bala en Tokio 2025.

Muñoz logró de esta manera su primer objetivo en tierra nipona al colocarse en el noveno sitio de la clasificación, y ahora en la final buscará mejorar ese octavo sitio que consiguió en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Uzziel Muñoz disputará la final de lanzamiento de bala este sábado 13 de septiembre.