Diablos Rojos también vence de visita

CONTROL TOTAL. El pitcheo de los Escarlatas se comportó a la altura de las circunstancias. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

GUADALAJARA.- La Serie del Rey se ha convertido en un espectáculo dantesco. Es como ver al niño ‘bully’ aprovecharse del recién llegado a la escuela.

Diablos Rojos del México fue a Jalisco para darle una nueva paliza a Charros, ahora por 6-2, y de esa forma toma una ventaja de 3-0 en la final de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Los escarlatas tuvieron una noche tranquila en el acondicionado Estadio Panamericano, y con una ofensiva de 10 hits (incluyendo cuatro jonrones), sumaron su tercer triunfo en la final, su primero en Jalisco, y se colocan a una victoria del bicampeonato.La carrera de la quiniela llegó en el cierre de la tercera entrada, cuando Johneshwy Fargas se embasó gracias a un mal tiro de Río Ruiz, y que aprovechó para llegar a segunda.

El primero en el orden anotó tras un triple de Mallex Smith, quien también timbró, gracias a un sencillo de Michael Wielansky, para el 0-2 inicial a favor de los locales.Sin embargo los actuales monarcas de la LMB, Diablos Rojos del México respondieron con sus armas favoritas: los cañonazos.

Con dos jonrones en la cuarta entrada, los visitantes le dieron la vuelta al juego.Julián Ornelas conectó sencillo por el short stop para llegar a tercera con un sencillo de José Marmolejos. Ambos fueron remolcados con un jonrón del derecho José Pirela, ante el abridor Luis Iván Rodríguez.

Tan sólo dos turnos después, Carlos Pérez repitió el bambinazo, para el 4-2, que le dio la ventaja por primera vez en el encuentro a los escarlatas.La ventaja se amplió en la apertura del quinto rollo, cuando Allen Córdoba (quien juega para Charros en la Liga Mexicana del Pacífico), reventó el madero, para volarse la barda por el central y darle a los pingos el 5-2.

CANÓ, NUEVO 4,000

El siguiente al bate fue el exligamayorista Robinson Canó, quien conectó un sencillo al central, para llegar a la impactante cifra de 4,000 hits en su carrera como profesional, al sumar su desempeño en Ligas Menores, Grandes Ligas, Liga Dominicana, Liga Mexicana, Serie del Caribe, Clásico Mundial y Baseball Champions League.

Julián Ornelas se embasó en bola ocupada, robó la segunda almohadilla, y corrió la milla con hit de José Pirela, para el 6-2 que le dio mayor confianza a los rojos.

Para poner broche de oro a una noche que simulaba una práctica de bateo ante el deficiente bullpen jalisciense, Carlos Pérez conectó cuadrangular por el jardín central, en la novena entrada, para el 7-2 final.

El cuarto juego de la Serie del Rey se disputará este domingo 14, a las 17:00 horas, en el Estadio Panamericano de Jalisco, donde se espera un lleno total, a pesar de la posible coronación de Diablos Rojos.