¿A qué hora ver el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1?

Circuito urbano de Bakú. Un gran escenario, para una gran competencia como lo es el Gran Premio de Azerbaiyán que se correrá este fin de semana. (@F1)

El Gran Premio de Azerbaiyán se corre este fin de semana en el Circuito Urbano de Bakú, donde una vez más los pilotos de McLaren Oscar Piastri y Lando Norris sostendrán otra lucha cerrada por el campeonato, en la que será la carrera 17 de la temporada 2025 de la Fórmula 1.

La diferencia entre Piastri y Norris en el duelo por el campeonato es de 31 puntos, mientras Max Verstappen (Red Bull) volverá a intentar acercarse después de llevarse el Gran Premio de Italia.

Al trazado de Bakú, uno de los más impredecibles, Piastri llega como líder del campeonato con 309 puntos, mientras que Norris se mantiene en la pelea. Verstappen, tercero en la clasificación, necesita un buen resultado para mantener vivas sus opciones.

Otros pilotos a seguir: George Russell (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari) y Franco Colapinto (Alpine). El argentino quiere recuperar terreno tras un complicado GP de Italia.

Horarios para el GP de Azerbaiyán, tiempo del centro de México

Fecha Sesión Horario (CDMX)

Viernes 19 de septiembre Práctica 1 a las 02:30

Viernes 19 de septiembre Práctica 2 a las 06:00

Sábado 20 de septiembre Práctica 3 a las 02:30

Sábado 20 de septiembre Clasificación a las 06:00 Domingo 21 de septiembre Carrera a las 05:00

¿Dónde ver el GP de Azerbaiyán?

México: Fox Sports México, F1 TV Pro