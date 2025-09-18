Mundial de Atletismo 2025: Miriam Sánchez queda octava en la semifinal de 200 metros

Miriam Sánchez La atleta se convirtió en la primera mexicana en disputar una semifinal de 200 metros en un Mundial de Atletismo

Luego de hacer historia al convertirse en la primera mujer mexicana en llegar a esta instancia, Miriam Sánchez concluyó su participación en este Mundial de Atletismo Tokio 2025 en el lugar número 24 del mundo. La atleta de 21 años quedó en el octavo lugar de su heat de clasificación, por lo que quedó fuera de la gran final y las posibilidades de medalla.

Miriam Sánchez en la semifinal del Mundial de Atletismo 2025

En su participación dentro del tercer heat semifinal, Sánchez logró completar los 200 m en un tiempo de 23.12 segundos, quedando en el octavo lugar de esta fase. Anavia Battle (Estados Unidos) y Marie-Josée Ta Lou-Smith (Costa de Marfil) fueron quienes consiguieron el boleto a la gran final por las medallas con tiempos de 22.09 y 22.17 segundos respectivamente.

Tabla semifinal 200 metros femenil | Mundial de Atletismo Tokio 2025 La mexicana consiguió un tiempo de 23.12 segundos en su búsqueda por llegar a la gran final.

En el sumario general de la competencia, la atleta originaria de Puebla quedó como la número 23 del mundo en esta competencia, marcando así una nueva marca en esta competencia para las mujeres e nuestro país.