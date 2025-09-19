Listo Isaac del Toro para competir en el Mundial de Ciclismo en Ruta

Nuevo reto. Isaac del Toro tiene una cita con la historia en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta en Ruanda. (Foto especial)

Isaac del Toro, el ciclista mexicano más laureado en la temporada 2025, ya se encuentra listo para entrar en acción del 21 al 28 de septiembre en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta que se celebrará en Ruanda en el continente africano.

La ciudad de Kigali, capital de Ruanda será la sede del Mundial de Ruta 2025, donde el mexicano buscará otra conquista, tras ganar el Trofeo Matteotti 2025, el 14 de septiembre. Isaac del Toro de 21 años suma 16 triunfos en su carrera.

Además de Isaac Del Toro, también competirán en Ruanda los también mexicanos, Édgar Cadena, César Macías, José Muñiz, Carlos García y José Juan Prieto.

La actividad de Isaac del Toro en territorio africano iniciará será del domingo 21 al domingo 28 de septiembre en las siguientes categorías (hora del centro de México)

Las pruebas mundialistas:

-Domingo 21 de sept/Contrarreloj Élite 05:30 hrs.

-Lunes 22 de sept/ Contrarreloj Sub-23 05:15 hrs.

-Viernes 26 de sept/Carrera en Ruta Sub-23 03:45 hrs.

-Domingo 28 de sept/Carrera en Ruta Élite 01:25 hrs.