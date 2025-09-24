Argentina y México se enfrentarán en amistoso confirmado por el presidente de la AFA

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, junto al vicepresidente primero, Rodolfo D'Onofrio El presidente de la AFA, Claudio Tapia, junto al vicepresidente primero, Rodolfo D'Onofrio (La Crónica de Hoy)

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), confirmó este miércoles que la selección albiceleste disputará un partido amistoso contra México en la antesala de la Copa del Mundo 2026. El anuncio se realizó como parte de la presentación de la gira de preparación de la Albiceleste por Estados Unidos, donde también figuraría un duelo con Honduras. Según Tapia, el encuentro con la Selección Mexicana se disputará en territorio estadounidense en junio de 2026, a apenas días del inicio del Mundial que organizarán de forma conjunta Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, el dirigente aclaró que todavía no está definida la sede ni la fecha exacta del encuentro. La AFA, por su parte, ya negocia la comercialización de la gira con empresas promotoras y busca cerrar los detalles logísticos y de venta de entradas. Fuentes vinculadas a la organización explicaron que hay un acuerdo marco para la realización del partido, pero que aspectos como la decisión final sobre la ciudad anfritriona y la confirmación del plantel aún están en trámite. Desde la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) no había hasta el momento una postura oficial pública sobre el anuncio; la confirmación desde Buenos Aires “madrugó” a la comunicación mexicana, según reportes de la prensa deportiva. ¿Qué está en juego?

Además del valor comercial evidente —un choque entre dos selecciones con gran mercado en Estados Unidos genera alta demanda de entradas y derechos de transmisión—, el amistoso adquiere relevancia deportiva: servirá como prueba final para cuerpos técnicos y jugadores que aspiren a integrar las nóminas definitivas para el Mundial. El interrogante sobre la presencia de figuras como Lionel Messi o de las principales estrellas de ambas selecciones persiste, ya que ambos entrenadores evaluarán cargas físicas y objetivos a menos de dos semanas del arranque de la Copa. La noticia fue cubierta de inmediato por medios argentinos y mexicanos; desde la AFA prometen anuncios formales en los próximos días con la confirmación de cancha, fecha y puesta en venta de boletos, mientras la FMF analiza el calendario y la logística para responder oficialmente. Entre tanto, la expectativa crece entre aficionados y promotores en Estados Unidos, donde se espera que el partido se programe en una ciudad con una importante comunidad de seguidores de ambas selecciones.