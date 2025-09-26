Mundial Sub-20 2025: partidos, fechas y horarios de la Selección Mexicana juvenil

La Selección Mexicana Sub-20 ya conoce su camino en la fase de grupos del Mundial Sub-20 2025, donde se enfrentará a rivales de gran jararquía como Brasil, España y Marruecos. El conjunto juvenil tricolor, buscará avanzar a la siguiente ronda en un grupo que promete emociones y alto nivel de competencia.

El debut del equipo mexicano será frente a Brasil Sub-20 el domingo 28 de septiembre a las 5:00 PM, en lo que será una auténtica prueba de fuego para medir el nivel del conjunto dirigido por el cuerpo técnico nacional.

Posteriormente, México disputará a su segundo compromiso ante España Sub-20 el miércoles 1 de octubre a las 2:00 PM, un duelo que enfrentará a dos de las carreras con mayor tradición en el futbol internacional.

El terer y último partido de la fase de grupos será ante Marruecos Sub-20 el sábado 4 de octubre a las 2:00 PM, un enecuentro en el que la Selección Mexicana podría definir su clasificación a la siguiente fase del torneo.

Cabe recordar que el Tricolor juvenil llega a este certamen tras su participación en el Torneo Maurice Revello, donde disputó en el partido por el tercer lugar contra Dinamarca, cayendo 2-1, pero dejando sensaciones positivas de cara al reto mundialista.

Con estas fechas confirmadas, la afición mexicana ya se prepara para apoyar a la Selección Sub-20, en un escenario donde los jóvenes talentos buscarán consolidarse y dar un paso hacia el futuro del balompié nacional.

Calendario de México en el Mundial Sub-20: 2025