Monterrey vs Santos Laguna: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

Especial

Un partido que enfrentará a dos clubes que vienen de sembrar la victoria y que lucharán por mantenerla: Monterrey vs Santos Laguna se encontrarán este sábado en la cancha del BBVA cuando los Rayados reciban a los Guerreros en su territorio.

Conoce aquí los detalles para no perder detalle de este enfrentamiento de la jornada 11 de la Liga MX:

¿A qué hora será el Monterrey vs Santos Laguna?

El balón rodará en el estadio insignia de Nuevo León en punto de las 19:00 horas este sábado 27 de septiembre.

¿Dónde ver el Monterrey vs Santos Laguna?

La transmisión en vivo de este evento deportivo se podrá disfrutar por televisión abierta a través de la señal de Canal 5, o vía streaming por VIX Premium.

¿Qué se espera del enfrentamiento?

Ambos equipos vienen de ganar sus encuentros anteriores. Por un lado los Rayados golearon 6 - 2 a Diablos Rojos del Toluca el pasado miércoles, por lo que vendrán enrachados para conseguir otra victoria.

Por su parte, los Guerreros, consiguieron ganar en los últimos minutos contra el Tijuana gracias a una anotación de Dájome.

Esta es la alineación de Rayados y Guerreros convocados para esta tarde:

Santos Laguna