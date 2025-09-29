Osiris Machado rompe récord histórico y conquista el oro en Nueva Delhi

HACE HISTORIA. Osiris rompe su propio récord.

La atleta paralímpica Osiris Aneth Machado Plata se consagró como campeona mundial en el Campeonato Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025, al conquistar la medalla de oro en la prueba de lanzamiento de disco F44, con un impresionante registro de 44.36 metros, que rompió el récord anterior de 43.39 metros, vigente desde hace 10 años.

La competencia, celebrada en India, reunió a las mejores exponentes de la disciplina, pero fue la mexicana, originaria de Nayarit, quien se llevó los reflectores al superar su propia marca por casi dos metros y subir a lo más alto del podio.

UNA ACTUACIÓN CONSAGRATORIA PARA LA MEDALLISTA DE PARÍS 2024

“Me encuentro muy feliz, la verdad es que fue un logro inmenso, lo celebramos mucho. Fue una competencia excepcional, de lo mejor que me ha ido en todas las competencias”, expresó Osiris Machado, quien entrena bajo las órdenes del profesor Daniel Pardo.

La mexicana compartió el podio con la estadounidense Samantha Heyison, quien obtuvo la medalla de plata con un lanzamiento de 40.65 metros, y con la china Yao Juan, que se quedó con el bronce tras registrar 39.23 metros.

“Al principio los nervios estaban a flor de piel, pero después agarré confianza y seguridad. Se dio lo que se tenía que dar, incluso un poco más. Me siento muy feliz y agradecida con todos”, añadió la atleta de 21 años, que también fue medallista en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

FLORALIA ESTRADA SUMA BRONCE PARA MÉXICO EN F57

La participación mexicana siguió dando frutos con la actuación de Floralia Estrada Bernal, quien se colgó la medalla de bronce en lanzamiento de disco F57, con una marca de 28.80 metros, su mejor registro de la temporada. En esta misma prueba, la veterana Ángeles Ortiz finalizó en quinto lugar, también con 28.80 metros, pero con menor consistencia en sus intentos.

“No tengo palabras para decir qué tan feliz, dichosa y bendecida soy. Mi mayor orgullo es representar a México y poder subirme al podio después de una cirugía a final de año. Esto es un gran paso con mucha esperanza para lo que viene”, compartió Floralia Estrada, bicampeona parapanamericana, quien entrena bajo la dirección de Iván Rodríguez.

RÉCORD CONTINENTAL PARA JOHNATAN SALINAS EN IMPULSO DE BALA

Otro momento destacado para México fue el logrado por Johnatan Salinas Ventura, campeón parapanamericano en Santiago 2023, quien impuso el récord de América en impulso de bala F54, con una marca de 11.66 metros. Aunque no alcanzó el podio, su actuación le valió el quinto lugar general en una competencia que reunió a las clases F54 y F55.

También sobresalió el veracruzano Eliezer Gabriel Buenaventura, quien ocupó el quinto lugar en la final de lanzamiento de jabalina F46, con un registro de 61.20 metros, su mejor marca de la temporada.

MÉXICO SIGUE SUMANDO EN EL MUNDIAL DE PARA ATLETISMO

Las actividades del Campeonato Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025 continuarán hasta el 5 de octubre, con más atletas mexicanos en busca de medallas y marcas personales. La actuación de Osiris Machado, que rompió un récord histórico y se coronó campeona mundial, marca un hito para el para atletismo nacional y proyecta a México como potencia en esta disciplina.