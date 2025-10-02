Semana 5: Duelo divisional con sabor a revancha en Los Angeles

. .

La semana cinco de la temporada 2025 de la NFL arranca este jueves 2 de octubre con un atractivo duelo divisional entre los San Francisco 49ers y Los Angeles Rams, en el SoFi Stadium, donde los californianos podrían perder el liderato del Oeste de la Conferencia Nacional (NFC).

Los 49ers llegan con una larga lista de lesionados que pone en duda su rendimiento. Brock Purdy, su mariscal de campo titular, está en duda por molestias físicas, al igual que los receptores Jauan Jennings y Ricky Pearsall. Además, el equipo no contará con figuras clave como George Kittle, Brandon Aiyuk y Nick Bosa, este último fuera por el resto de la temporada.

RAMS AL ALZA CON STAFFORD Y NACUA

Del otro lado, los Rams viven un gran momento ofensivo bajo la dirección del coach Sean McVay. El veterano Matthew Stafford y el receptor sensación Puka Nacua han formado una de las duplas más efectivas de la liga, lo que coloca a Los Ángeles como serios candidatos para arrebatarle la cima divisional a San Francisco.

Este encuentro será clave para definir el rumbo de ambos equipos en la NFC, especialmente en una división tan competida como la del Oeste.

BRONCOS QUIEREN FRENAR A LOS INVICTOS EAGLES

La jornada dominical del 6 de octubre incluye 12 partidos, entre los que destaca la visita de los Denver Broncos al Lincoln Financial Field, donde enfrentarán a los Philadelphia Eagles, el único equipo invicto que queda en la NFC.

Los Broncos, dirigidos por Sean Payton, confían en su defensiva para frenar al explosivo ataque de Jalen Hurts. El linebacker Nik Bonitto ha sido clave en la presión al quarterback rival y será fundamental para romper el ritmo ofensivo de los campeones de la NFC.

BILLS, TEXANS Y JETS TAMBIÉN PROTAGONIZAN DUELOS CLAVE

En otro duelo atractivo, los Buffalo Bills, únicos invictos en la Conferencia Americana (AFC) y con el segundo mejor ataque de la liga, visitan a unos New England Patriots en crisis.

En Houston, los Texans buscarán aprovechar la ausencia por lesión de Lamar Jackson para vencer a los Baltimore Ravens, mientras que los New York Jets intentarán conseguir su primera victoria del año ante los Dallas Cowboys de Dak Prescott, líder en yardas por pase en la NFL.

NFL EN LONDRES Y CIERRE DE LUJO CON MAHOMES

La semana también incluye un partido internacional: los Minnesota Vikings se medirán ante los Cleveland Browns en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres, en un choque que promete emociones desde temprano.

El cierre de la jornada será el lunes 7 de octubre, cuando los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes reciban a los Jacksonville Jaguars. Los actuales campeones del Oeste de la AFC buscan consolidarse como favoritos en su conferencia.

AGENDA COMPLETA DE LA SEMANA 5 DE LA NFL (HORARIOS CDMX):

Jueves 2 de octubre

19:15 h – Rams vs 49ers

Domingo 5 de octubre

08:30 h – Browns vs Vikings (Londres)

– Browns vs Vikings (Londres) 11:00 h – Colts vs Raiders

– Colts vs Raiders 11:00 h – Saints vs Giants

– Saints vs Giants 11:00 h – Jets vs Cowboys

– Jets vs Cowboys 11:00 h – Eagles vs Broncos

– Eagles vs Broncos 11:00 h – Panthers vs Dolphins

– Panthers vs Dolphins 11:00 h – Ravens vs Texans

– Ravens vs Texans 11:00 h – Cardinals vs Titans

– Cardinals vs Titans 14:05 h – Seahawks vs Buccaneers

– Seahawks vs Buccaneers 14:25 h – Bengals vs Lions

– Bengals vs Lions 14:25 h – Chargers vs Commanders

– Chargers vs Commanders 18:20 h – Bills vs Patriots

Lunes 6 de octubre

19:15 h – Jaguars vs Chiefs

Equipos en descanso: Falcons, Bears, Packers y Steelers.