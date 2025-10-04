Tigres vs Cruz Azul: Cómo y dónde ver el partido de la Jornada 12 de la Liga MX 2025

Tigres vs Cruz Azul Especial

Cuando dos de los equipos más representativos del fútbol mexicano se miden en la cancha, el espectáculo está garantizado. Este sábado, Tigres y Cruz Azul protagonizan un duelo que puede marcar el ritmo para sus aspiraciones en el Apertura 2025 de la Liga MX.

¿A qué hora y en dónde es el partido Tigres vs Cruz Azul?

El duelo entre Tigres y Cruz Azul corresponde a la Jornada 12 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, y se disputará en el Estadio Universitario, casa de los felinos. El horario oficial programado es las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

En dónde ver EN VIVO el partido Tigres vs Cruz Azul

Para no perderte ni un momento del partido, estas son las opciones de transmisión confirmadas:

Televisión abierta : Azteca 7 / Canal 7 (Azteca Deportes) transmitirá el encuentro en señal abierta.

: (Azteca Deportes) transmitirá el encuentro en señal abierta. Streaming / digital: estará disponible vía Caliente TV y Tubi, plataformas que han sido señaladas como opciones oficiales para seguir el partido en línea.

Cómo llegan Tigres y Cruz Azul

Tigres ocupa un lugar privilegiado en la tabla general, con una racha de partidos invicto y con intención de escalar posiciones, aprovechando su condición de local. Cruz Azul, por su parte, también ha mantenido una campaña sólida, aunque recientemente perdió su invicto frente a Xolos, lo que genera presión para este compromiso.

Pronóstico del partido

En un enfrentamiento entre dos equipos bien armados y competitivos, el partido será cerrado. Las cuotas ofrecidas por casas de apuestas marcan ligeras diferencias: Tigres figura como favorito leve frente a Cruz Azul.

Posibles alineaciones

Aunque las alineaciones oficiales aún no fueron confirmadas por los clubes a la hora de esta publicación, los siguientes onces son propuestas con base en plantillas, rendimiento reciente y reportes especializados:

Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Javier Aquino, Rómulo Zwarg, Jesús Angulo, Marco Farfán

Mediocampistas: Fernando Gorriarán, Bruno Brunetta, Diego Lainez (o combinación de enganches)

Delanteros: André-Pierre Gignac, Ángel Correa

Cruz Azul