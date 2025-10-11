Isaac del Toro es quinto sitio y Tadej Pogacar gana el Giro de Lombardia

Giro de Lombardía. Tadej Pogacar, doble campeón mundial, sigue en plan demoledor en la presente temporada ya suma 20 victorias. (TeamEmiratesUAE)

El esloveno Tadej Pogacar conquistó por quinta ocasión consecutiva el Giro de Lombardía, igualando a Fausto Coppi como máximo ganador de la clásica italiana. Prueba en la que el mexicano Isaac del Toro entró en la quinta posición.

Pogacar, doble campeón del mundo, respaldado por un gran cuadro en el UAE Team Emirates, recorrió los 241.5 kilómetros en 5:45’53”, en la prueba donde se presentaron algunos de los mejores ciclistas del mundo, incluido el mexicano Isaac del Toro.

Con un ataque demoledor a 36 kilómetros de la meta, neutralización de Quinn Simmons en el ascenso a La Ganda y escapada en solitario hasta la línea de meta. Remco Evenepoel volvió a ser el principal perseguidor de Tadej, pero no logró sostener el ritmo ni superar la estrategia del UAE Team Emirates, que dominó con Rafal Majka, Jay Vine y Del Toro como piezas clave.

“Cada vez que vengo aquí siento que esta carrera está hecha para mí. Pero al mismo tiempo tengo un equipo tan bueno alrededor que puedo lograr el resultado. Llevo siete años seguidos diciendo ‘esta es mi mejor temporada’ y otra vez, esta es mi mejor temporada”, declaró el esloveno tras su victoria 20 de la temporada.

Trabajar para el líder, misión de Del Toro

Giro de Lombardia. Isaac del Toro sigue aprendiendo de los grandes del ciclismo. (Foto especialñ)

Para el pedalista mexicano esta fue una nueva oportunidad para medirse a los mejores del mundo, aunque con la dificultad que implica ser gregario en un equipo que tiene a Tadej como su líder indiscutible. Y así trabajó durante gran parte de la carrera, como gregario en la subida importante del día que sin dudas mermó sus opciones de un posible triunfo.

Cuando parecía que el quinto lugar estaba asegurado para el mexicano, sobre el final llegó a la rueda un grupo perseguidor con cuatro corredores estelares donde figuraban el colombiano Egan Bernal, el británico Thomas Pidcock y el australiano Jay Vine. Pero Del Toro apretó para quedarse con el sprint final y cruzar la meta por delante del grupo.

Como equipo el UAE Team Emirates se consolidó con esta actuación: alcanzó su victoria número 93 del año, récord absoluto en una sola temporada, y se acerca a la inédita marca de 100. Pogacar suma ya 108 triunfos como profesional y se convirtió en el primer corredor en lograr el doblete Mundial–Lombardía en dos temporadas distintas (2024 y 2025).

Resultados del Giro de Lombardía 2025

1. Tadej Pogacar | UAE Team Emirates – XRG | 5:45:53

2. Remco Evenepoel | Soudal Quick-Step | +1:48

3. Michael Storer | Tudor Pro Cycling Team | +3:14

4. Quinn Simmons | Lidl–Trek | +3:39

5. Isaac del Toro | UAE Team Emirates – XRG | +4:16