Isaac triunfa en el Giro del Veneto y suma 16 victorias en la temporada

Giro del Veneto 2025. Isaac del Toro lo volvió a hacer y lo demuestra con ese coraje que le distingue camino a la meta. (TeamEmiratesUAE)

Isaac del Toro sigue haciendo historia en el ciclismo internacional, este miércoles ganó el Giro del Veneto 25 que constó de 161.2 kilómetros con salida en Vicenza y meta en Verona.

El mexicano sumó su victoria Nº 16 de la temporada y está cuatro de las 20 lleva su compañero de equipo el esloveno Tadej Pogacar, el doble campeón mundial y el más laureado del equipo UAE Team- Emirates.

La escapada inicial de la carrera la protagonizaron Mikel Retegi, Davide Bais o Filippo D’Aiuto, que llegó a contar con una ventaja máxima de 1 minuto y 45 segundos. Sin embargo, el trabajo constante del UAE Emirates-XRG, primero con Florian Vermeersch y luego con Pavel Sivakov y Tim Wellens, eliminó las diferencias hasta neutralizar completamente la fuga a 34 kilómetros de la meta.

Del Toro se lanzó en solitario faltando 11 kilómetros para la meta en la última subida a las Toricelle para suceder en el palmarés de la prueba al neozelandés Corbin Strong, ganador en el 2024.

El mexicano cruzó la meta luego de 3 horas 24 minutos y 29 segundos para sumar su victoria 19 como profesional y la 16 de la temporada.

Podio del Giro del Veneto 2025. Isaac del Toro (c) acompañado en el podio de premiación por su compañero de equipo Pavel Sivakov y Jonas Abrahamsen. (TeamEmiratesUAE)

Además, Del Toro consolida su dominio en las clásicas italianas, tras conquistar el Gran Piemonte, el Trofeo Matteotti, el Giro dell’ Emilia, el GP Industria & Artigianato y una de las etapas del Giro de Italia, entre otras.

El podio lo completó su compañero de equipo Pavel Sivakov, que llegó a 22 segundos, igual tiempo que el noruego Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), tercero.

Entre los diez primeros también destacaron el uruguayo Eric Fagúndez (Burgos-Burpellet-BH) y el italiano Simone Velasco (XDS-Astana). El mejor español fue Eric Fagúndez, cuarto, mientras que Alex Aranburu (Cofidis), uno de los favoritos, no logró entrar en el top 10.

Para Del Toro de 21 años, el 2025 será un año histórico en su carrera profesional al sumar 16 victorias, algo que ningún otro corredor de su país había alcanzado.

Además, el joven nacido en Ensenada, Baja California, escribió su nombre en el palmarés del Giro del Veneto junto a figuras como Matteo Trentin (2022), Daniel Oss (2010), Filippo Pozzato (2009) o Eddy Mazzoleni (2005), confirmando su estatus como una de las grandes revelaciones del ciclismo internacional.

Clasificación del Giro de Veneto 2025

1. Isaac del Toro (MEX/UAE Emirates-XRG) - 3:24:29

2. Pavel Sivakov (FRA/UAE Emirates-XRG) a 0:22

3. Jonas Abrahamsen (NOR/Uno-X Mobility) a 0:22

4. Eric Fagúndez (URY/Burgos-Burpellet-BH) a 0:22

5. Simone Velasco (ITA/XDS-Astana) a 0:22

6. Benjamin Thomas (FRA/Cofidis) a 0:22

7. Romain Grégoire (FRA/Groupama-FDJ) a 0:22

8. Johannes Kulset (NOR/Uno-X Mobility) a 0:22

9. Filippo Zana (ITA/Jayco-AlUla) a 0:22

10. Davide De Pretto (ITA/Jayco-AlUla) a 0:22