NFL 2025: Partidos, fechas y horarios de la semana 7

La séptima semana de la temporada regular tendrá como el duelo estelar el enfrentamiento entre los Detroit Lions y los Tampa Bay Buccaneers, dos equipos que buscan ser los número 1 de su conferencia. También, tendremos otro duelo de alta intensidad entre Los Angeles e Indianápolis, quienes han sido dos de las gratas sorpresas en lo que va de esta campaña.

Partidos, fechas y horarios de la semana 7 | NFL 2025

Semana 7 | NFL 2025 Así se jugará completa la séptima fecha de la campaña regular del futbol americano.

Pittburgh Steelers (4-1) vs (2-4) Cincinnati Bengals | jueves 16 de octubre (18:30 horas)

La cima de la división norte le pertenece a los Steelers. El equipo de Mike Tomlin puede seguirse afianzando en la parte alta e irse perfilando para un posible lugar a playoffs mientras sus rivales parecen estar “autodestruyéndose”. Los Bengals continúan desesperados luego de cuatro derrotas consecutivas y necesitan su primera victoria con Joe Flacco al frente de la ofensiva.

Los Angeles Rams (4-2) vs (4-2) Jacksonville Jaguars | domingo 19 de octubre (7:30 horas)

Dos líderes divisionales se enfrentan en Londres. El último partido internacional en Inglaterra será un duelo de alta intensidad entre dos equipos de diferentes conferencias. Los Rams han tomado la cima del oeste, mientras que los ‘Jags’ han sorprendidos a propios y extraños. Ahora, estarán en su segunda casa para buscar regalarle una victoria a su afición internacional.

Philadelphia Eagles (4-2) vs (3-2) Minnesota Vikings | domingo 19 de octubre (11:00 horas)

Después de haber sido de los últimos en perder el invicto, los actuales campeones del Super Bowl llevan dos derrotas de forma consecutiva, por lo que necesitan recuperarse en casa para mantenerse como candidatos fuertes nuevamente. En frente, los Vikings han mostrado fortalezas defensivas, pero todavía tienen cosas que resolver al ataque con su mariscal de campo novato.

New Englad Patriots (4-2) vs (1-5) Tennessee Titans | domingo 19 de octubre (11:00 horas)

Los Titans se convirtieron esta semana en ser el primer equipo de la temporada en despedir a su entrenador en jefe. Ahora, irán en busca de su segunda victoria con un staff de coacheo de emergencia y jugando en casa. Por su parte, los ‘Pats’ acaba de colocarse como los líderes divisionales del este en la conferencia americana. El equipo sueña con regresar a los playoffs y a sus años de gloria, algo que no han tenido desde la salida de Tom Brady de la franquicia.

Carolina Panthers (3-3) vs (0-6) New York Jets | domingo 19 de octubre (11:00 horas)

Por primera vez desde hace más de años, los Panthers no tienen un récord negativo. El trabajo de Dave Canales parece estar rindiendo sus frutos mientras Rico Dowdle se convierte en el jugador estelar de esta ofensiva. Mientras tanto, los Jets son los únicos en toda la NFL que todavía no conocen el triunfo. El equipo de Aaron Glenn ha tenido uno de los peores rendimientos defensivos de la campaña y parece imposible remontar para llegar a Playoffs.

Miami Dolphins (1-5) vs (1-5) Cleveland Browns | domingo 19 de octubre (11:00 horas)

La continuidad de Mike McDaniel al frente de este equipo como head coach podría verse comprometida si sufre una nueva derrota. El equipo ha sufrido para encontrar victorias esta campaña y necesita encontrar la mejor versión de sus jugadores importantes. Cleveland sigue con la rotación de sus mariscales de campo en lo que será el segundo inicio como titular de Dillon Gabriel tras la salida de Joe Flacco.

New Orleans Saints (1-5) vs (3-2) Chicago Bears | domingo 19 de octubre (11:00 horas)

A pesar de que Spencer Rattler ha mejorado su rendimiento como quarterback, los Saints de Kellen Moore continúan batallando al momento de resolver los partidos, especialmente en la zona defensiva. En frente, Caleb Williams comienza a verse como el jugador que fue durante en su etapa colegial, lo que necesita seguir haciendo si quiere competir por la división norte de esta Conferencia Nacional.

Las Vegas Raiders (2-4) vs (3-3) Kansas City Chiefs | domingo 19 de octubre (11:00 horas)

Uno de los duelos divisionales más intensos de toda la NFL. Mahomes y compañía quieren seguirse recuperando de su mal inicio de temporada y apretar de car al inicio de noviembre con el regreso de su receptor estelar Rashee Rice, quien estaba suspendido. Por su parte, los Raiders no han encontrado la mejor versión de Geno Smith, quien lidera la liga en intercepciones y que le ha costado momentos importantes a su equipo.

Indianápolis Colts (5-1) vs (4-2) Los Angeles Chargers | domingo 19 de octubre (14:05 horas)

Los Colts de Daniel Jones estarán enfrentando lo que podría ser un partido digno de Playoffs. Indianápolis estará visitando LA para demostrar que tienen lo necesario para trascender esta temporada y seguirse ilusionando con regresar a los playoffs. Chargers viene de cortar su racha de dos derrotas consecutivas y pretende mantener el buen nivel para dar un golpe en la mesa y mantenerse en la cima de su división.

New York Giants (2-4) vs (4-2) Denver Broncos | domingo 19 de octubre (14:05 horas)

Giants viene de vencer a los actuales campeones del Supwe Bowl. Jaxon Dart y Cam Skattebo están convirtiéndose en las nuevas caras de la franquicia y comienzan a ilusionar a los fans en que el equipo puede tener éxito a mediano y largo plazo. Los Broncos suman cuatro triunfos consecutivos luego de un inicio dubitativo y comienzan a mostrarse como un equipo contendiente gracias al dominio de su defensiva.

Green Bay Packers (3-1-1) vs (2-4) Arizona Cardinals | domingo 19 de octubre (14:25 horas)

Los Packers regresaron con triunfo de su semana de descanso y ahora quieren ir en busca de la cima de su división. Green Bay ha sido uno de los equipos más equilibrados de la campaña y necesitan seguir ganando partidos. Los ‘Cards’ continúan navegando en la irregularidad y con la incertidumbre de si tendrán a Kyler Murray disponible para este duelo.

Washington Commanders (3-3) vs (2-3-1) Dallas Cowboys | domingo 19 de octubre (14:25 horas)

Un duelo clásico de la NFL se disputará este fin de semana en el AT&T Stadium. Los Cowboys siguen sin poder arreglar su defensiva, que es la que más puntos y yardas ha permitido esta temporada. En frente, tendrán a su ex coordinador ofensivo, Dan Quinn como entrenador en jefe de Washington. Jayden Daniels ha comandado una de las ofensivas terrestres más eficientes, lo que podría causarle nuevos dolores de cabeza a Dallas.

Atlanta Falcons (3-2) vs (4-2) San Francisco 49’ers | domingo 19 de octubre (18:20 horas)

En el duelo de domingo por la noche, tendremos un interesante enfrentamiento en Santa Clara. Atlanta ha sido bipolar esta temporada y este tipo de partidos podría darnos una idea de qué equipo son realmente. San Francisco sigue batallando con las múltiples lesiones ahora que Fred Warner quedará fuera por el resto de la campaña y Brock Purdy permanece en duda.

Tampa Bay Buccaneers (5-1) vs (4-2) Detroit Lions | lunes 20 de octubre (17:00 horas)

Dos de los pesos completos de la Nacional se enfrentan. Baker Mayfield ha estado jugando con la calidad de MVP y los ‘Bucs’ se han vuelto uno de los equipos más entretenidos de ver, así como uno de los más difíciles de derrotar. Detroit viene de sufrir una dolorosa derrota frente a Kansas, pero confía en corregir el rumbo gracias a su variada y potente ofensiva.

Houston Texans (2-3) vs (4-2) Seattle Seahawks | lunes 20 de octubre (20:00 horas)

Para cerrar las emociones, Seattle estará de nueva cuenta en casa para pelear por la cima de su división. Sam Darnold sigue demostrando que lo de la temporada pasada no fue un golpe de suerte y sigue manteniendo el buen nivel. En frente, Houston continúa remando contracorriente para recuperar lugares en el sur de la americana.