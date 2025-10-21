Monterrey vs FC Juárez: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el partido de la Liga MX

Partido Monterrey vs FC Juárez en vivo Especial

¡Hoy hay partido! Y los protagonistas de este encuentro dejarán todo en la cancha para sumar puntos dentro de la tabla en la Jornada 14 de la Liga MX. Dos equipos con un historial complejo, pero este miércoles llegarán sembrar la victoria y a luchar por mantenerla.

Por ello, te dejamos esta nota con toda la información necesaria para no perderte ni un minuto de este emocionante encuentro.

¿A qué hora será el Monterrey vs FC Juárez?

El encuentro entre el Monterrey vs FC Juárez sucederá este martes 21 de octubre en punto de las 21:05 horas, tiempo de México, en el Estadio BBVA.

¿Dónde ver el Monterrey vs FC Juárez?

La transmisión del partido entre el Monterrey y el FC Juárez podrás seguirlo minuto a minuto a través de VIX Premium.

Cómo llega cada equipo

CF Monterrey

En su último partido, Monterrey empató 1-1 ante Pumas UNAM. El resultado deja sensaciones mixtas: dominio del balón pero dificultad para concretar. Necesitan un triunfo que les dé impulso como locales. Mantienen buen posicionamiento en la tabla, lo cual les da cierta ventaja, pero no pueden aflojar ante rivales como Juárez.

FC Juárez

Juárez llega con un empate reciente frente a Pachuca: 2-2 en su más reciente salida. El equipo tiene margen para mejorar, especialmente fuera de casa, y buscará generar sorpresa ante un rival más establecido. Aunque el historial no les favorece mucho frente a Monterrey, pueden aprovechar momentos para presionar al rival.