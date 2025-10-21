Liga MX: partidos, fechas y horarios de la jornada 14 | Apertura 2025

La tercer y última jornada de media semana en la Liga MX se disputa a partir de este 21 de octubre. Nos encontramos en la recta final de la fase regular y cada resultado se vuelve más importante para definir a los equipos que estarán disputando el título del futbol mexicano en la liguilla. Pachuca y Tigres estarán enfrentando un partido que podría ser un preámbulo de lo que tendremos en los octavos de final. Por su parte, Toluca busca mantener su lugar como líder general de la clasificación.

Partidos, fechas y horarios de la Liga MX | Apertura 2025, Jornada 14

América vs Puebla | martes 21 de octubre (19:00 horas)

Luego de perder el Clásico Joven, las Águilas buscan volver rápidamente al camino de la victoria. Los azulcremas cayeron al tercer puesto de la clasificación general y necesitan los tres puntos para poder aspirar de nueva cuenta a la cima. En contra parte, Puebla está virtualmente eliminado de cualquier aspiración de liguilla o Play-In, por lo que sólo les queda cerrar bien el torneo y conseguir puntos para la tabla de cocientes.

Necaxa vs Cruz Azul | martes 21 de octubre (19:00 horas)

Los ‘Rayos’ se reencuentran con su ex entrenador, Nicolás Larcamón, quien ahora está triunfando con ‘La Máquina’. El estratega ha guiado a los hidrocálidos hasta la liguilla, mientras que Fernando Gago tiene a este club en el penúltimo puesto. Ahora, Los cementeros llegan con el ánimo a tope luego de triunfar en el Clásico Joven y vuelve a crear ilusión en su afición para ser candidatos al título.

Mazatlán vs Santos Laguna | martes 21 de octubre (21:00 horas)

Última llamada para estos dos equipos. Los ‘Cañoneros’ se dirigen a otra temporada sin liguilla como equipo de primera división, logro que siguen sin poder alcanzar a menos que tengan un cierre casi perfecto. Los de Torreón aún no están eliminados formalmente, pero tienen muy poco margen de error y necesidad de encontrar resultados favorables en un camino que luce complicado.

Monterrey vs FC Juárez | martes 21 de octubre (21:00 horas)

Rayados estará de nueva cuenta en el ‘Gigante de Acero’ para buscar los tres puntos de nueva cuenta. El equipo de Domenec Torrent dejó escapar la oportunidad de subir puestos en la clasificación general hace unos días y se mantiene en el cuarto puesto. Los ‘Bravos’ están en puestos de Play-In una vez más. Los fronterizos todavía no saben lo que es disputar los cuartos de final y necesitan cerrar con fuerza para seguir por este rumbo.

Querétaro vs Chivas | miércoles 22 de octubre (19:00 horas)

Gallos Blancos ha tenido una temporada difícil con el cambio de dueños y sus probabilidades de estar en la liguilla son escasas en este momento. A pesar de eso, necesitan hacerse fuertes en casa si quieren comenzar a construir para el Clausura 2026. Guadalajara llega en buena racha después de cuatro victorias consecutivas. Después de medio torneo, parece que las cosas empiezan a salir bien para el equipo de Gabriel Milito quien quiere mantener el buen cierre de campaña para entrar con fuerza a la liguilla.

Pachuca vs Tigres | miércoles 22 de octubre (19:00 horas)

Un partido con sabor a liguilla se disputa en la cancha del Hidalgo. Los Tuzos han ido reponiéndose luego de una mala racha que tuvieron en la parte media de la campaña y parecen estar listos para competir de nueva cuenta. Los de la UANL se mantienen como la mejor defensiva de la campaña regular, pero todavía tienen algunas cosas que resolver para pelear por los primeros puestos. Dos equipos en zona de liguilla se miden en lo que podría ser el partido estelar de esta función futbolera de media semana.

Atlas vs León | miércoles 22 de octubre (21:00 horas)

Los rojinegros acaban de perder su racha de dos triunfos consecutivos en el reciente fin de semana. Su rendimiento como locales no ha sido óptimo y eso los mantiene fuera de zona de liguilla, pero un triunfo podría acercarlos al Play-In. De forma similar, ‘La Fiera, ha navegado en la mediocridad esta campaña, algo muy distinto a lo ocurrido la temporada pasada cuando fueron contendientes al título.

Tijuana vs Toluca | miércoles 22 de octubre (21:00 horas)

Xolos viene de recuperar a su joven sensación, Gilberto Mora, quien está listo para seguir marcando diferencia después de su participación en la Copa del Mundo sub-20 de la FIFA y que incluso ya lo puso en la mira del Real Madrid. ‘Los Diablos’ continúan imparables con la mejor ofensiva del torneo y con el líder de goleo actual, Paulinho. El equipo del Turco Mohamed busca asegurar el liderato general para cerrar sus eliminatorias de liguilla en casa.

Pumas vs Atlético de San Luis | miércoles 22 de octubre (21:00 horas)

Todo concluye en la cancha del Olímpico Universitario. A pesar de su racha de cinco partidos sin ganar, los Pumas se mantienen en el ultimo lugar de Play-In. Efraín Juárez regresa al banquillo después de dos partidos de suspensión con el objetivo de regresar a su equipo al camino del triunfo. Los Potosinos vienen de ganar su primer partido en casa y han sido un visitante fuere con tres victorias fuera del Alfonso Lastras.