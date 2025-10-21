Necaxa vs Cruz Azul: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

¿dónde ver el Necaxa vs Cruz Azul? Necaxa enfrenta a Cruz Azul en un momento crítico, el equipo dirigido por Fernando Gago, suman ya 4 derrotas consecutivas.

La expectativa crece, pues la presión mediática continúa sobre el equipo dirigido por Fernando Gago, pues desde la jornada 9 suma ya 4 derrotas consecutivas. Esté encuentro se vislumbra como una posible luz al final del túnel, sin embargo, la cosa no viene fácil para Necaxa, pues enfrentan nada más y nada menos que al segundo de la tabla.

Cruz Azul, por su parte, se coloca como amplio favorito. Desde de su vitoria en el estado Olímpico contra el América, el equipo de Nicolas Larcamon, recibe inspirado este partido, que resulta ser la antesala de su enfrentamiento contra el Toluca, que continúa como líder de la liga.

¿Cómo y dónde ver el Cruz Azul vs Necaxa?

El partido se llevará a cabo este martes 21 de octubre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México en el estadio Victoria, de Aguas Calientes, y la transmisión la podrás disfrutar por Azteca 7, TV Azteca Deportes, Claro Sports y ViX Premium.

Vicente Jassiel Reynoso Arce será el árbitro encargado del enfrentamiento. Ambos se sitúan en la cancha del estadio victoria en situaciones completamente distintas. Quizá el calor de la afición local beneficie a Necaxa, a quien urge terminar con la mala racha, pero no podemos olvidar que el equipo cementero ha demostrado ya en más de una ocasión que no tiene problema con jugar y ganar como visitante.