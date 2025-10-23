GP de México 2025: Fechas y horarios de todos los eventos de la F1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez

La emoción alrededor del Gran Premio de México comenzó a hacerse presente, pues nos encontramos a un día de dar inicio al evento más esperado para los fanáticos de la Fórmula 1. Aunque el piloto tapatío Checo Pérez no se encuentre en una escudería oficial, el público mexicano apoya al resto de las escuderías y pilotos como Charles Leclerc, Oscar Piastri, Carlos Sainz, Fernando Alonso y el resto de la parrilla que competirá por sumar puntos al campeonato de constructores.

La cuenta oficial del evento difundió en redes sociales la llegada del motorsport mexicano, pues el Autódromo Hermanos Rodríguez se encuentra listo para recibir pilotos, equipos y fanáticos de todo el mundo.

Horarios y eventos para el Viernes 24 de octubre en el Autodromo Hermanos Rodríguez

A pesar de que la fanaticada está ansiosa por este gran premio en casa, el Autódromo nos trae más eventos automovilísticos desde muy temprano para estar disfrutando de este deporte todo el fin de semana.

A partir de las 8:45 am la F4 NACAM Champions: Práctica

9:40 la TCR México: Práctica y clasificación.

10:30 GTM Supercopa: Práctica y clasificación.

12:30 Fórmula 1 tendrá: Práctica.

14:00 GTM Super Copa: Práctica/Clasificación.

16:00 Fórmula 1: Práctica 2.

17:30 TCR México: Primera carrera.

Horarios y eventos para el Sábado 25 de octubre en el Autodromo Hermanos Rodríguez

Después de un primer día de prácticas para los diferentes pilotos y una lucha constante por posicionarse en los primeros lugares de la parrilla, empieza un nuevo día de prácticas y carreras en la Ciudad de México.

9:25 F4 NACAM Championship: Clasificación.

10:15 TCR México: Segunda carrera.

11:30 Fórmula 1: Práctica 3

13:00 GTM Super Copa: Primera carrera

15:00 Fórmula 1: Clasificación.

16:45 F4 NACAM Championship: Primera carrera.

Horarios y eventos para el Domingo 26 de octubre en el Autodromo Hermanos Rodríguez

El fin de semana de automovilismo llega a su fin en la Ciudad de México, por lo que los últimos eventos para disfrutar de sus pilotos favoritos llegan a las primeras horas del domingo.