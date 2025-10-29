La última foto de Aaron Ramsey da pistas de dónde está el jugador de Pumas: ¿Se fue de México? Reciente foto de Aaron Ramsey revela su ubicación después de fuertes rumores sobre su estadía en el país. (@aaronramsey y ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Tras su ausencia en el último partido de Pumas, el jugador de futbol Aaron Ramsey, que había permanecido inactivo en redes sociales, finalmente reaparece con una historia en Instagram.

En los últimos días, el jugador del Club Universidad Nacional (Pumas), Aaron Ramsey, se había mostrado bastante reservado en sus redes sociales.

Sumado a que no jugó en el último partido de su equipo, la lesión muscular que arrastraba y la pérdida de su mascota Halo, alimentaron los rumores sobre el fin de su estadía en México.

Sin embargo, fue a través de una historia en Instagram que el jugador de Pumas Aaron Ramsey confirmó que permanece en México.

En la foto compartida por el jugador, se puede observar parte de las instalaciones de La Cantera, espacio de entrenamiento para los jugadores de Pumas; la imagen iba acompañada del logo del Club Universidad.

Los rumores surgieron a partir de que a inicios de octubre Aaron Ramsey diera a conocer en sus redes oficiales que su perrito Halo se había perdido y solicitaba la ayuda de la comunidad para encontrarlo.

Además, Aaron también había llegado a Pumas con una lesión muscular en los isquiotibiales, lesión que ya está siendo tratada por el galés aquí en México.

¿Qué se sabe de Halo, el beagle de Aaron Ramsey que se perdió en México?

El 13 de octubre, el jugador Aaron Ramsey compartió en sus redes sociales que su perrita Halo se había perdido en San Miguel de Allende, Guanajuato, en las inmediaciones de Hipsterrier, un albergue para perros.

La publicación venía acompañada de una fotografía de la perrita; ahí también mencionaba que ofrecía recompensa e instaba a sus seguidores a comunicar cualquier tipo de información que fuera valiosa.

Más tarde, en colaboración con Petloc, un servicio de rescate animal, compartieron los números de contacto y fotografías para distinguir a Halo.

Desde su desaparición, no se ha dado con el paradero de Halo, pese a que Aaron Ramsey ofrece una recompensa de $10,000 pesos a quien logre encontrarla.

En su Instagram, en colaboración con Petloc, el jugador ha difundido constantemente videos o imágenes de Halo donde la buscan, y continúa compartiendo información de contacto en caso de saber algo sobre su localización.