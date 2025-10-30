¿Cuándo se juega el torneo Abraham Ancer Junior Open?

Jugador PGA y LIV Golf. Abraham Ancer se compromete con las nuevas generaciones de golfistas a enseñarles a mejorar cada día. (Foto especial)

Con el objetivo de impulsar el espíritu competitivo del golf juvenil en Latinoamérica, este jueves se presentó oficialmente el torneo Abraham Ancer Junior Open que se jugará en el Club Campestre de Torreón, del 7 al 9 de noviembre, con el respaldo de Jungle, la plataforma digital líder en golf juvenil.

Abraham Ancer habló en conferencia virtual de la importancia de organizar torneos como estos para impulsar el desarrollo del golf juvenil en México y todo Latinoamérica y que es posible a través de la plataforma digital Jungle.

“Apoyar al golf juvenil es una de las cosas que más me ilusionan. Yo también estuve en esa etapa, soñando con competir y mejorar cada día. Estos torneos son clave para formar carácter, disciplina y pasión por el juego”, señaló el golfista LIV Golf, quien fue parte del equipo de la Universidad de

Oklahoma, uno de los programas colegiales más destacados de Estados Unidos.

“Jungle se ha convertido en una gran vía para que los golfistas mexicanos y de toda Latinoamérica puedan mostrar su nivel y recibir la atención de programas universitarios en Estados Unidos. Les deseo mucha suerte a todos los participantes, disfruten cada golpe y aprovechen esta gran oportunidad”.

Se anunció también que las inscripciones para el Abraham Ancer Junior Open siguen abiertas a través de www.jungle.golf.

¿Quiénes podrán participar?

Buscan oportunidades. Jóvenes talentos de Latinoamérica participan en estos torneos que impulsan golfistas profesionales. (Foto especial)

Podrán participar jugadores con 10 años cumplidos al primer día de competencia, que no hayan cumplido 20 años al último día de competencia y no hayan iniciado estudios universitarios. Además, en conjunto con Club Santos Laguna, los participantes del torneo disfrutarán de una entrega especial de kits y un tour exclusivo en el Estadio Corona, dentro del Territorio Santos Modelo, una experiencia única que une el espíritu deportivo del golf y el futbol en un mismo escenario. También podrán asistir al partido de futbol del domingo 9 de noviembre entre Santos y Pachuca.

Fortalecer el crecimiento de Jungle

En la presentación también estuvieron presentes, Santiago Casado, presidente de Jungle el Lic. Eric Aguirre Palencia, presidente del Comité Nacional Infantil y Juvenil de la Federación Mexicana de Golf y Rodrigo Suárez Gilly, director de Azteca Golf.

“Para nosotros es un honor contar con Abraham. Representa exactamente lo que queremos transmitir: trabajo, constancia y un ejemplo de lo lejos que se puede llegar desde el golf juvenil. Con su apoyo, seguimos fortaleciendo el crecimiento de Jungle en toda Latinoamérica y acercando más oportunidades a los jóvenes talentos”, señaló Santiago Casado, sobre el entusiasmo de sumar a Ancer como figura y embajador del proyecto.

El Abraham Ancer Junior Open se disputará en formato stroke play individual a 54 hoyos, con corte tras 36. Los tres primeros lugares en cada división recibirán reconocimiento, además de puntos AJGA PBE, con beneficios como exenciones completas para los campeones y estatus estelar para los mejores clasificados.

Jungle conecta a jugadores con universidades en EU

Jungle es la plataforma digital que conecta a jugadores juveniles con universidades y entrenadores en Estados Unidos, facilitando su desarrollo académico y deportivo mediante perfiles personalizados, herramientas tecnológicas y torneos avalados por la AJGA International Pathway Series (IPS) y el World Amateur Golf Ranking (WAGR).

El torneo Abraham Ancer Junior Open es la quinta etapa de la primera temporada de Jungle, que comenzó con el Gaby López Open celebrado en el Club de Golf México; posteriormente se realizaron el Nico Open en el Club Campestre Llanogrande de Colombia y el Quito Junior Open en el Arrayanes Country Club de Ecuador, y actualmente se juega el Felipe Aguilar Invitational en la Hacienda Chicureo Club de Chile.