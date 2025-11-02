Deportes

Conoce todos los detalles para no perderte ni un minuto del partido entre Pumas vs Tijuana este domingo 2 de noviembre

Pumas vs Tijuana: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el partido de la Jornada 16 Liga MX

Por Fernando Huacuz
Partido Pumas vs Tijuana en vivo
Partido Pumas vs Tijuana en vivo Especial

La recta final del Apertura 2025 está que arde, y los Pumas de la UNAM vuelven a casa con la misión de mantener vivas sus aspiraciones de liguilla. Enfrente tendrán a los Xolos de Tijuana, un rival que busca cerrar con orgullo una temporada irregular. Promete ser un encuentro lleno de intensidad, con dos equipos urgidos de sumar puntos y regalarle una alegría a su afición en este cierre de la Jornada 16 de la Liga MX.

¿A qué hora y dónde juegan Pumas vs. Tijuana hoy?

Los Pumas de la UNAM recibirán este domingo 2 de noviembre de 2025 a los Xolos de Tijuana en el Estadio Olímpico Universitario. El partido se llevará a cabo en punto de las 12:00 horas, tiempo de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Pumas vs. Tijuana?

La transmisión en vivo estará disponible a través de Las Estrellas, TUDN y ViX Premium, por lo que los aficionados podrán seguir el encuentro tanto en televisión abierta como en plataformas digitales.

¿Cómo llegan los equipos a este partido?

Pumas afrontan su duelo ante Tijuana con la urgencia alza: tras la jornada 15 del Apertura 2025 el conjunto universitario solo acumula 15 puntos en 15 partidos (3 victorias, 6 empates, 6 derrotas). La última fecha marcaría otro empate sin victoria que alarga su racha sin ganar y pone en riesgo sus aspiraciones de entrar al Play-In.

Los Xolos llegan con una situación mejor relativa: después de 15 partidos suman 21 puntos, lo que los mantiene en una zona más cómoda hacia la liguilla. Sin embargo, también arrastran irregularidad: en su más reciente partido cayeron por 2-0 ante el Tigres UANL como visitantes y en general muestran que lejos de su casa no han conseguido muchas victorias.

Posibles alineaciones

Pumas UNAM (posible 4-5-1)

Portero: Keylor Navas. Defensores: Rubén Duarte, Nathan Silva, Ángel Azuaje, Pablo Bennevendo. Mediocampistas: Adalberto Carrasquilla, José Caicedo, Alan Medina, Jorge Ruvalcaba Rodrigo López, Delantero: José Juan Macías.

Club Tijuana

Portero: Antonio Rodríguez. Defensores: Jesús Vega, Rafael Fernández, Jesús Góme, Jackson Porozo. Mediocampistas, Ramiro Árcig, Domingo Blanco, Iván Toña, Frank Boya. Delanteros: Adonis Preciado, Kevin Castañeda.

