Pumas vs Tijuana: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el partido de la Jornada 16 Liga MX

Partido Pumas vs Tijuana en vivo Especial

La recta final del Apertura 2025 está que arde, y los Pumas de la UNAM vuelven a casa con la misión de mantener vivas sus aspiraciones de liguilla. Enfrente tendrán a los Xolos de Tijuana, un rival que busca cerrar con orgullo una temporada irregular. Promete ser un encuentro lleno de intensidad, con dos equipos urgidos de sumar puntos y regalarle una alegría a su afición en este cierre de la Jornada 16 de la Liga MX.

¿A qué hora y dónde juegan Pumas vs. Tijuana hoy?

Los Pumas de la UNAM recibirán este domingo 2 de noviembre de 2025 a los Xolos de Tijuana en el Estadio Olímpico Universitario. El partido se llevará a cabo en punto de las 12:00 horas, tiempo de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Pumas vs. Tijuana?

La transmisión en vivo estará disponible a través de Las Estrellas, TUDN y ViX Premium, por lo que los aficionados podrán seguir el encuentro tanto en televisión abierta como en plataformas digitales.

¿Cómo llegan los equipos a este partido?

Pumas afrontan su duelo ante Tijuana con la urgencia alza: tras la jornada 15 del Apertura 2025 el conjunto universitario solo acumula 15 puntos en 15 partidos (3 victorias, 6 empates, 6 derrotas). La última fecha marcaría otro empate sin victoria que alarga su racha sin ganar y pone en riesgo sus aspiraciones de entrar al Play-In.

Los Xolos llegan con una situación mejor relativa: después de 15 partidos suman 21 puntos, lo que los mantiene en una zona más cómoda hacia la liguilla. Sin embargo, también arrastran irregularidad: en su más reciente partido cayeron por 2-0 ante el Tigres UANL como visitantes y en general muestran que lejos de su casa no han conseguido muchas victorias.

Posibles alineaciones

Pumas UNAM (posible 4-5-1)

Portero: Keylor Navas. Defensores: Rubén Duarte, Nathan Silva, Ángel Azuaje, Pablo Bennevendo. Mediocampistas: Adalberto Carrasquilla, José Caicedo, Alan Medina, Jorge Ruvalcaba Rodrigo López, Delantero: José Juan Macías.

Club Tijuana

Portero: Antonio Rodríguez. Defensores: Jesús Vega, Rafael Fernández, Jesús Góme, Jackson Porozo. Mediocampistas, Ramiro Árcig, Domingo Blanco, Iván Toña, Frank Boya. Delanteros: Adonis Preciado, Kevin Castañeda.