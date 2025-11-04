México cae ante Corea del Sur y complica su camino en el Mundial Sub-17 de Catar

MUNDIAL SUB_17 Un estreno cuesta arriba para el equipo de Carlos Cariño.

La Selección Mexicana Sub-17 inició con derrota su participación en el Mundial Sub-17 Catar 2025, al caer 2-1 ante Corea del Sur en el Aspire Zone de Doha. El equipo dirigido por Carlos Cariño mostró buenas sensaciones en el primer tiempo, pero la falta de contundencia y errores defensivos marcaron la diferencia.

Los asiáticos se adelantaron al minuto 19 con un gol de Koo Hyun-bin, tras un rebote en tiro de esquina. México reaccionó antes del descanso con un cabezazo de Aldo De Nigris al 44’, luego de un centro preciso de Luis Gamboa. Sin embargo, apenas iniciado el segundo tiempo, Nam Ian aprovechó una mala salida del arquero Santiago López para marcar el 2-1 definitivo al 49’.

DOMINIO SIN PREMIO Y ERRORES QUE COSTARON CARO

El Tri tuvo posesión y generó ocasiones, pero careció de efectividad en el área rival. Sus intentos se diluyeron en centros frontales y disparos sin dirección, mientras que la defensa coreana se mostró sólida. “México dominó, pero pagó su falta de contundencia en ambas áreas”, resumieron medios internacionales tras el encuentro.

Con este resultado, México se ubica en el tercer lugar del Grupo F, detrás de Suiza, que goleó 4-1 a Costa de Marfil, y de Corea del Sur, que suma tres puntos. El nuevo formato del torneo permite avanzar a los dos primeros de cada grupo y a los ocho mejores terceros, por lo que el Tri aún tiene margen, pero necesita sumar de inmediato.

¿QUÉ SIGUE PARA MÉXICO EN CATAR?

El próximo partido será el viernes 7 de noviembre a las 8:45 horas (tiempo del centro de México) ante Costa de Marfil, en un duelo clave para mantener vivas las aspiraciones. Una victoria colocaría al equipo en la pelea por la clasificación, mientras que un empate lo obligaría a cerrar con triunfo ante Suiza el 10 de noviembre, rival más fuerte del grupo y campeón en 2009.

Si México logra terminar entre los dos primeros o como uno de los mejores terceros, avanzará a los dieciseisavos de final, donde comenzará la fase de eliminación directa. El reto es grande, pero la historia respalda al Tri, que ya fue campeón en 2005 y 2011, y busca recuperar su prestigio en la categoría.