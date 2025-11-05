Nico Echavarría luchará por alcanzar un buen resultado en el WWT Championship

El colombiano se sincera. El colombiano Nico Echavarría disfruta de jugar en México y agradece como se trata a los jugadores en eventos como el WWT Championship. (Foto especial)

Nico Echavarría se presenta como el mejor de los jugadores latinos en el World Wide Technology Championship, evento que se jugará desde mañana y hasta el domingo en El Cardonal at Diamante en Los Cabos.

El colombiano que se presenta en territorio mexicano como el Nº 61 en el ranking mundial de golf (OWGR), ha jugado 23 torneos en la actual temporada y de ellos ha librado 8 cortes para llegar al sitio en el que se encuentra actualmente.

Nico celebró poder jugar en territorio mexicano donde dijo que le tratamuy bien, que disfruta mucho de la comida y de la cultura mexicana, de la gente, y que es de los pocos torneos donde se habla español.

Nico también habló que jugar varios torneos en la temporada es cansado por los viajes de cada fin de semana, y que sería bueno que el PGA Tour hiciera algunos cambios porque la salud mental es muy importante.

“Sería bueno que hubiera algunos cambios en la gira, se viaja mucho cada fin de semana y es cansado”, dijo Echavarría, “la salud mental es muy importante para los jugadores, tienes poco tiempo para otras cosas y sabes que el golf no lo es todo en la vida”, por lo que él como otros golfistas de la gira comparte la idea de que se hicieran algunos cambios en la gira.

Con 31 años de edad, Echavarría ha jugado 85 eventos como profesional, de los cuales ha librado 42 cortes y ha ganado dos torneos, el más reciente fue el Zozo Championship en 2024 y el Puerto Rico Open en 2023.

Esta semana en el WWT Championship le gustaría tener otro buen resultado en su carrera, toda vez que El Cardonal at Diamante es un campo que se deja jugar, pero si hay viento, hay que tener una mentalidad agresiva y meter muy bien los putts.